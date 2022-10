Jsem tady, máma dole. Postoj k Rusku na Václavském náměstí rozdělil rodiny

U Muzea několik desítek lidí vyjadřuje nesouhlas s demonstrací, kde lidé žádají demisi vlády či podporují jednání s Ruskem ohledně plynu. Protidemonstranti mají ukrajinské vlajky, vlajky EU a drží velký transparent Sláva Ukrajině. Hlídá je několik policistů.

„Nebojím se. Když jsem tady demonstrovala v roce 1989, bála jsem se víc,“ říká Lenka, která drží jeden z transparentů. „Přišla jsem se vymezit proti takzvaným vlastencům. Myslím, že někteří jsou na tom opravdu špatně, proto sem jdou. Jinak to moc nechápu. Nemyslím si, že vlastenectví je láska k agresivnímu Rusku,“ dodává.

Atmosféra na horní části náměstí a před Národním muzeem je klidnější. Protidemonstranti se dívají na dění dole s mírně znechucenou nevěřícností. Mísí se s lidmi, kteří stojí frontu na návštěvu muzea. Ve vzduchu se třepou vlajky EU, Ukrajiny či NATO.

„Je mi z toho smutno,“ konstatovala směrem k Václavskému náměstí starší dáma, která se opírá o vlajku. Komentovat nic nechce. „To nechám radši mladším, já to vlastně ani nechápu,“ dodala.

S vlajkou NATO stojí na protidemonstraci i asi dvacetiletý muž. „Já jsem tady, mamku mám dole,“ ukazuje se zklamaným výrazem mladík směrem k davu tisíců demonstrantů.

Podporu současné vládě přišel vyjádřit pan Tomáš. „Jsme na druhé straně proti těm, kteří chtějí vystoupit z EU a z NATO, s tím nesouhlasím. Ceny se zvedají, ale určitě to přežijeme. Jsme rádi, že současná vláda dokázala tak rychle vyřešit problém s drahou energií. Nevím, jak líp by mohla současná situace vypadat. Vláda zařídila terminály, kapacitu. Nevím, co by demonstranti ještě víc chtěli,“ říká Tomáš.

Na protidemonstraci přišel také pan Jiří. „Není to krize, ta je o pár set kilometrů dál,“ poznamenal. Dodal, že poslouchal diskuzi některých demonstrantů v nedaleké pražské hospodě. „Přišlo mi to směšné. Nadávat na cenu jídla v hospodě uprostřed Prahy? Ať se raději zamyslí a jdou pracovat,“ krčí rameny.

V souvislosti s válkou na Ukrajině dorazil na Václavské náměstí zástupce spolku Kaputin Otakar van Gemund.

„Skupina občanů si myslí, že má právo rozpoutat revoluci a státní převrat, což tady opravdu otevřeně hlásají. Jsme tady proto, aby zazněl hlas demokracie, hlas západního světa, který se postavil na odpor proti agresivní útočné válce Ruska proti Ukrajině,“ řekl správce protiruské organizace.

„Myslíme si, že je důležité zachovat jednotu západního demokratického světa proti tažení autoritářského vůdce mafiánského střihu,“ dodal van Gemund za organizaci Kaputin.