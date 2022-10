Drahota, ceny energií, neschopná vláda. Lidi na protest přivedly obavy

Václav a Jitka Co nám je po válce

„Kde začít, je toho plný pytel,“ odpovídá Václav na otázku, co ho na Václavské náměstí přivedlo. „Nejvíc mě štve, že nám tady jiný stát krade naši zemi pod rukama a nesmí se o tom mluvit. Myslím, že většina lidí tady je kvůli Ukrajincům, ale nikdo to neřekne nahlas,“ míní.

V Praze provozuje živnost a je připravený kvůli zvyšujícím se cenám zavřít. Pandemii ještě zvládl, nyní ale nechce platit několikanásobně víc za energie. „Drahej plyn, drahá energie, všechno kvůli nim (Ukrajincům, pozn. red.). Co nám je po tom, že si tam válčí,“ říká.

V Rusech a Ukrajincích nevidí velký rozdíl. „Kdybych měla někomu fandit, tak Rusku,“ přidává se do hovoru Jitka, která na demonstraci s Václavem přišla. Je v důchodu má strach z toho, co bude. Tvrdí, že stres a obavy se už projevují i na jejím zdraví. „Člověk celý život pracuje a místo, aby si v důchodu užíval, přijde koronavirus a pak ještě krize,“ tvrdí.

Podle Jitky i Václava by pomohlo, kdyby zemi vedla jiná vláda. „Já jsem zapřísáhlá ‚babiška‘,“ říká žena. Václav podporuje levicové strany, pravicovým už nevěří. „Jestli jsou to komunisti, Okamura nebo Babiš, je mi to jedno. Hlavně ať smýšlí s lidma. Tihle myslí jenom sami na sebe,“ dodal.

Tomáš a Daniel Pořád je to stejně blbý

„Dovedlo nás sem Česko na prvním místě,“ opakují Tomáš a David jeden ze sloganů demonstrace. Oběma vadí hospodaření státu a současná politika. „Od revoluce se zadlužujeme. Já podnikám a nedělám žádné dluhy, to přece nejde,“ tvrdí Tomáš.

Spásu však nevidí v žádném politikovi. „Pořád je to stejně blbý. Je jedno, kdo tam bude sedět, jestli Babiš, Kalousek nebo Fiala. Jenom si předávají kolík,“ shodují se. „Všichni po čtyřech letech odejdou a nikdo o nich neví. Kde je dneska Hamáček?“ ptá se Tomáš.

Daniel pracuje jako záchranář a zdravotnictví vnímá jako stěžejní téma společnosti. Krize ohrožuje jeho rodinný rozpočet. „Když vám zvednou energie z dvou tisíc na třináct, to není dobrý. Proto chceme změnu a chceme tam kompetentní lidi,“ míní.

S proruským naladěním, které se často s těmito demonstracemi spojuje, Tomáš a Daniel nesouzní. Nesouhlasí ani s každým vystupujícím, který na pódiu v pátek promluvil. To pro ně ale není důvod, aby kvůli nim nešli na celou demonstraci. „Jasně, můžu sedět doma a nadávat s pivem, ale tím nevyřeším už vůbec nic,“ uzavírá Daniel.

Důchodkyně Chci vidět realitu

Žena, která si nepřeje zveřejňovat své jméno ani tvář, pamatuje komunismus. Demonstrovat chodila už tehdy. „Je to falešná demokracie. Za komunismu jsme také věděli, že s námi nejednají čestně. Ale plno lidí znalo pravdu a lež. Dnes na nás hrají ‚habaďůru‘ a dělají z nás hloupé,“ rozohňuje se.

„Zajímá nás, co nás čeká. A není to nic dobrého. Tak si jdeme poslechnout realitu,“ zdůvodňuje svou účast. Volá po vládě odborníků a dodává, že v nynější vládě jsou samí „pitomci“.

Jako zdroj informací bere mimo jiné Českou televizi, kterou sleduje, ale je k ní skeptická. „Říkám, kdo chce najít pravdu, ten ji najde. Kdo chce. Komu vyhovuje žít ve lži, co z toho má?“

Na otázku, kde hledat pravdu, odpovídá, že po ní člověk musí toužit. Záhy se omlouvá spolusedícím: „Promiňte, já křičím, zvedám hlas. Ale zvedám hlas proto, že mi o něco jde. A to tam dejte,“ apeluje na redaktorky.

Jiří Člověk musí občas vylézt z ulity

Pan Jiří nestojí v davu demonstrantů, ale nahoře pod Národním muzeem, kde několik desítek lidí dává najevo nesouhlas s protestem. Někteří přišli s vlajkami Evropské unie a transparenty proti Putinovi. Jiří se obvykle protestních akcí neúčastní, ale byl například na akci proti ruské agresi vůči Ukrajině.

„Tohle je náš svátek, ne svátek pár dezolátů, co se tam sešli,“ ukazuje dolů směrem k hulákajícímu davu protestujících. „Občas člověk musí vyjít mezi lidi a ukázat svůj ‚ksicht‘,“ poznamenává.

Jiří před demonstrací seděl v restauraci U Pinkasů, kde demonstranti seděli u vedlejšího stolu. „Rozčilovali se nad tím, že jídlo stojí 269 korun a že je určitě okrádají,“ kroutí hlavou.

I jemu současná situace mění plány a musí se uskromnit. „Jinak ale tomu, co zažíváme, neříkám krize. Tu mají o pár set kilometrů vedle na východ. Jestli tomu můžu pomoci tím, že trochu ušetřím a stáhnu topením, tak pomůžu,“ říká.

Lada Vláda to nezvládá

„Proč jsem tady? Jsem Čech a mám tuhle zemi ráda,“ říká paní Lada. Přijela z Kolína. Současnou krizi tolik neřeší, ale vadí jí, že se všechno svádí na válku. „Tahle vláda to zastropovala hrozným způsobem,“ stěžuje si.

Řešení je podle ní jedině demise. „Vláda to absolutně nezvládá. Není to vláda, která háji naše zájmy. Pořád slyšíme, co dáme na Ukrajinu, ale ne co dáme naším lidem. To mi tady chybí,“ míní. „Na fotku jste si ale měla vybrat někoho hezčího,“ končí rozhovor.

Martin, Petr a Petr Fiala, škůdce národa

Na Václavské náměstí dorazil i Petr se syny Martinem a Petrem. „Jsem občan nespokojený s vládou, která nám lže, jsou to nekvalitní lidi. Kdyby to šlo, chtělo by to některé ministry vyměnit,“ říká otec.

Nejvíce jeho rodině vadí ministři Síkela a Rakušan a také premiér Fiala. „Fiala je hlava hydry a slouha cizích mocností, jde proti českému státu a národu, měl by odejít. Je to škůdce národa,“ tvrdí Martin.

Obávají se nejvíce toho, jak se bude ekonomická situace dál vyvíjet. „Představte si ten řetězový efekt. Lidi budou krachovat, budou bez práce,“ uzavírají.