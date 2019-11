O daních se bude hlasovat příští týden, opozice se obrátí na Ústavní soud

Aktualizujeme 10:49 , aktualizováno 11:31

O daňovém balíčku, jímž chce vláda zvýšit některé daně, budou poslanci hlasovat 6. listopadu v 10 hodin. A to bez ohledu na to, zda budou mít opoziční poslanci chuť ještě před hlasováním o daních diskutovat. Na návrh šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka to odhlasovali poslanci ANO, ČSSD a KSČM. KDU-ČSL se kvůli tomu podle předsedy Marka Výborného obrátí na Ústavní soud.