Vyšší rodičovský příspěvek by rodiny dostaly i zpětně, ujišťuje Schillerová

„Proč bychom to nepodpořili, já v tom nevidím žádný problém,“ řekla Schillerová k mimořádné schůzi ke zvýšení rodičovského příspěvku, kterou vyvolala opoziční ODS. Schůze se má konat v pátek ráno.

Už před tím komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová připustila, že by komunisté, kteří přitom jinak podporují vládu, mohli pro program schůze hlasovat spolu s pravicovou opozicí. A to navzdory tomu, že vláda usiluje o to, aby byl nejprve schválen daňový balíček, který zajistí příjmy do rozpočtu. Schillerová řekla, že takové hlasování nebude ANO komunistům vymlouvat.

Ve středu nedokázala vláda daňový balíček znovu, už potřetí prosadit. „Jsem optimista,“ věří navzdory Schillerová, že to vláda dokáže ještě do konce roku.

„Jak daňový balíček, tak rodičovský příspěvek je priorita,“ řekla Schillerová.