Hnutí ANO plánuje omezit v zákoně dobu, kdy mohou poslanci řečnit

„Když se podíváte do Německa, do Rakouska, do Francie, kde se domnívám, že jsou to vyspělé demokracie, tak tam je omezena řečnická doba na deset minut, patnáct minut. Evropský parlament má omezenu řečnickou dobu. To by byla cesta,“ popsal Faltýnek.

Ve Sněmovně se vládní koalice momentálně potýká s tím, že navzdory mimořádné schůzi iniciované poslanci ANO, ČSSD a komunistické strany, která toleruje menšinovou vládu Andreje Babiše, nebyl zatím schválen daňový balíček, který má přinést miliardy do státního rozpočtu. Vláda s těmito penězi počítá v návrhu rozpočtu na příští rok.

Minulý týden poslanci ANO, ČSSD a KSČM prosadil, že o daňovém balíčku a také o vyšší rodičovské se bude hlasovat ve středu od 10 hodin, navzdory tomu, že opozice by ještě ráda o daních diskutovala. Několik opozičních stran si proto na proceduru schvalování daňového balíčku chce stěžovat u Ústavního soudu.

„My rozumíme tomu, že obstrukce je legitimní nástroj opozice, ale je rozdíl mezi obstrukcí a destrukcí,“ řekl Faltýnek. Vystupování některých opozičních poslanců považuje za destrukci. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek například v pátek vydržel u řečnického pultu hovořit více než tři hodiny, aby se Sněmovna nedostala k hlasování o pozměňovacích návrzích k daňovému balíčku.

Faltýnek jednal o změně jednacího řádu s Pirátem Michálkem

„Už se o tom bavíme s některými subjekty, že by možná bylo dobře pro příští volební období změnit zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,“ řekl Faltýnek. V pondělí o tom jednal s předsedou poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem. „Dohodli jsme se, že se pokusíme společně začít jednat na změně jednacího řádu. Jsou subjekty ve Sněmovně, kterým vadí ta destrukce, která se odehrává,“ řekl Faltýnek.

Piráti se také zatím nepřidali k opozičním stranám, které si chtějí u Ústavního soudu stěžovat na zkrácení rozpravy před hlasováním o daňovém balíčku. Se stížností zatím počítají lidovci, ODS, TOP 09 a hnutí STAN.

Šéf lidovců Marek Výborný řekl, že poslanci jeho strany neměli prostor, aby vystoupili se všemi argumenty k daňovému balíku. Odmítl podobnost plánovaného ukončení rozpravy k daním s tím, když v minulosti bývalá vládní koalice (včetně KDU-ČSL) udělala totéž při schvalování zákona o elektronické evidence tržeb. Ústavní soud pak zákon o EET nezrušil, i když byl podle něj porušen jednací řád, protože opozice podle soudu měla dost času na to, aby zazněly všechny její argumenty.



„Zatím jsme debatovali zhruba dvacet čtyři hodin a současně jsme nabídli opozici dalších čtyřikrát pět hodin, abychom jednali večer, abychom jednali v úterý celý den o daňovém balíčku a tato nabídka nebyla nikdy přijata,“ připomněl Faltýnek.