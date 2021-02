Svádíme nefér bitvu, která zaplňuje márnice, apelovala primářka na lidi

V Karlovarském kraji lékařům docházejí síly a v nemocnicích stále pacientů neubývá. „Snažíme se ze všech sil nakažené léčit, aby se mohli vrátit domů ke svým rodinám, ale bohužel většina z nich umírá,“ uvedla Uhlíková.



Uhlíková také vyzvala lidi, aby nesrovnávali covid s chřipkou. „Není to chřipka, je to onemocnění, které bohužel plní márnice. Jediné, o co prosím jako zdravotník je, aby si národ uvědomil, s čím se posledních 11 měsíců potýkáme, a s jakou zátěží hrajeme nefér bitvu,“ sdělila Uhlíková.

Na Primě také potvrdila, že v nemocnicích přibývá mladších hospitalizovaných pacientů. Na infekčním oddělení v Karlovarském kraji leží podle jejích slov ročníky i ročníky 1980 až 2001. „Na jednotce intenzivní péče na ventilátorech bojují o život ročníky 1972, 1974 a 1976. Všichni mají děti a rodinu,“ řekla Uhlíková.

Na závěr dodala, že se pro zdravotní systém snaží zdravotníci překročit maximum svých sil, které už ale nemají. „Jediné co prosím je, aby každý začal s minimem u sebe,“ apelovala Uhlíková.

Premiér Andrej Babiš v úterý potvrdil, že by měl být brzo umožněný převoz pacientů do Německa, jakmile o to požádá krajská koordinátorka pro intenzivní péči, Dagmar Uhlíková. Ta ale v úterý uvedla, že pomoc z Německa zatím není potřeba, protože v nemocnicích jsou stále některá volná lůžka.

„Jsem přesvědčen, že možná dohoda o sdílení lůžkové kapacity je velmi aktuální. Pravidelně se organizují četné převozy z nemocnic v kraji, nejvíce z té chebské. Jde o zhruba 10 až 20 pacientů denně, kteří se odvážejí do Jihlavy, Mostu nebo Teplic,“ vysvětlil v úterý hejtman Petr Kulhánek. Hejtman ujistil, že komunikace s příhraničními nemocnicemi začne, jakmile kraj obdrží reakci z bavorské strany.

V Karlovarském kraji je nyní nejvíce nakažených lidí od počátku pandemie,

6 387. Okresy Cheb a Sokolov jsou uzavřené od 11. února. Primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov Martin Straka bral uzavření jako gesto, že si vláda konečně všimla vážnosti situace.

Straka mluvil už před více než týdnem o tom, že v nemocnici musí selektovat pacienty, kvůli nedostatku lůžek nebo přístrojů na dechovou podporu.