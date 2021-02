Nejsou lůžka, pacienty vybírat musíme, říká primář ze sokolovské nemocnice

Uzavření Sokolovska a Chebska vnímá jako gesto, že si vláda konečně uvědomila vážnost situace. Opatření ale podle něj měla přijít mnohem dřív, navíc podobně kritický stav může být zanedlouho v jiných regionech.

Situaci v nemocnici označil za katastrofickou až apokalyptickou. Lékaři každý den řeší, že nemají nové pacienty kam uložit a nemají pro všechny potřebné přístroje.

„Nemá to kvalitní řešení. Musíme improvizovat, přeposílat pacienty jinam, musíme lidi selektovat. Ano, pojďme si to říct ‚na férovku‘, selektování pacientů existuje, ano pane ministře, jinak to nejde,“ řekl primář na adresu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Například přístrojů na dechovou podporu mají podle Straky deset, pacientů, kteří je potřebují, je ale dvakrát tolik. „Matematicky si spočtete, že musíme selektovat,“ dodal.

Sokolovské nemocnici podle něj v poslední době pomáhají spíše menší, okresní nemocnice. „Že by nám pomohl Motol nebo jiná velká fakultní nemocnice? Od nich jsme se pomoci nedočkali,“ uvedl Straka.

Kraj se podle něj snaží situaci řešit, problém je podle něj v přístupu státu.