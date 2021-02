Ani oblečená, ani nahá. Zbytečné. Uzavřené obce se bouří proti omezení

Vláda s platností od pátku po půlnoci zavádí omezení pohybu na Chebsku, Sokolovsku a Trutnovsku. Opatření formálně bude platit jen tři dny, pokud zároveň Sněmovna neprodlouží nouzový stav, který končí v neděli.

Například trutnovský starosta Ivan Adamec z ODS označil omezení pohybu v jeho okrese jako zbytečné a nekoncepční. Komplikací bude i to, jak to vůbec vymáhat. Podle jeho názoru by se v nejpostiženějších oblastech mělo především zintenzívnit očkování.

„Je to typické vládní nařízení – ani oblečená, ani nahá. Je to celé velmi děravé. Jediné pozitivum vidím v tom, že bychom měli dostat respirátory nebo roušky. Míra takových nařízení, která stále houstne, způsobí jen to, že občané to dodržovat nebudou, jsou z toho čím dál tím víc unavení. Je to typické nařízení, které je v tomto duchu,“ řekl ve čtvrtek Adamec.

Královéhradecký hejtman Martin Červíček už ve středu uzavření nejhůře postiženého Trutnovska odmítl. Podle něho se nákaza šíří v podobné intenzitě dávno. Nyní by se tím prý nic nevyřešilo.

Starosta Chebu Antonín Jalovec již ve středu Rádiu Impuls řekl, že z jeho pohledu uzavření okresů v současné situaci nepomůže. „Připadá mi to jako chaotické opatření. My tady teď řešíme akutní situaci, kdy lidé umírají jak na běžícím páse. Lékařská péče je těžko dostupná i lidem v akutních stavech a vláda teď řeší uzavření okresů, což tuto situaci vůbec neřeší. Možná výhledově to může zmírnit riziko nákazy, to se ale projeví až za několik dnů až týdnů. Tu akutní momentální nouzi to vůbec neřeší.“

„Záleží na tom, jak konkrétně budou ta pravidla nastavená,“ dodal. Daleko víc by ale uvítal, kdyby přišla přímá pomoc nemocnici. „My teď potřebujeme, aby se podařilo naplnit sliby pana ministra zdravotnictví a dostat do Chebu tři lékaře, které nám slíbil a kteří tady ani týden po jeho návštěvě nejsou. Možná dorazí v pátek a budou jen dva.“

Problematické výjimky: jak lidem věřit?

Výjimky z opatření by měli mít podle Blatného školáci či lidi, kteří dojíždějí do práce. Do okresů nebudou moci podle Blatného přijíždět lidé, kteří tam mají nemovitosti, ale trvale tam nebydlí.

Hejtman Karlovarského Petr Kulhánek zvolený za STAN vyjádřil rovněž pochybnosti o vymahatelnosti nařízení. „Tam zatím vidím největší diskusi jakým způsobem budou lidé dokazovat závažný důvod k vycestování nebo vcestování do postiženého okresu. U cest do zaměstnání je to řešitelné potvrzením od zaměstnavatele. Horší to bude u důvodů, jako je třeba svatba. Tam bude prokazování složitější. Je otázka, co bude ze strany kontroly akceptováno. Ale počítám, že to bude ještě vyjasněno pravděpodobně ze strany národních orgánů, potažmo hlavní hygieničky,“ podotkl.

Pomoc kraji ve vztahu k dodávce chirurgických roušek jinak samozřejmě vítá. „Opatření jsou cílená na věci, které jsme předpokládali, to znamená nošení ochranných osobních pomůcek, testování ze strany zaměstnavatelů a omezení mobility,“ řekl.

