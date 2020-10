Zvládneme to, ale na úkor zdravotníků, tvrdí primář sokolovské interny

Proč si myslíte, že pacienti s onemocněním covid-19 teď umírají zbytečně?

Covidová nákaza bohužel není léčebně příliš ovlivnitelná, více má vliv statistika. Něco málo procent obětí si proto vyžádá. Postup české vlády však nebyl, zpětně viděno, během letní přípravy na druhou vlnu pandemie dobrý. Byl neodůvodněně měkký a populistický. Nebyl založen na názorech expertů, ale zejména na náladě společnosti.

Kde se stala ta osudová chyba, že teď čelíme raketovému nárůstu pozitivně testovaných?

Osudová chyba byla nerespektování rad, které od expertů dostával premiér. On má pocit, že všemu rozumí a že je ve všem nejlepší. Tak to ale vůbec není.

Pomůže teď šíření nákazy zastavit masivní testování rychlotesty v ordinacích praktických lékařů a na odběrových místech, o kterém se uvažuje?

Řešením by byla vakcína. Tu však nemáme a ještě mnoho měsíců mít nebudeme. Navíc nejsme, bohužel, ze sociologického hlediska zdravá společnost, takže nelze v případě plošného očkování očekávat zásadní a masivní spolupráci. Taktika hromadného testování se tedy nejspíš chytne. Epidemiologové tomu věří a já nemám důvod nevěřit jim.

Na jak dlouho by se podle vás měly uzavřít nemocnice návštěvám, aby se ochránil personál i pacienti?

Já s těmi zákazy návštěv úplně nesouhlasím, přijde mi to necitlivé, byť epidemiologicky to lze pochopit. Na druhou stranu – když ta návštěva chrání sebe i okolí, tak je riziko přenosu malé. Osobně návštěvy povětšinou dovolím. Když si sám představím, že mi někde leží manželka a nepustí mě tam, moc nevím, jak by to dopadlo. Něco jiného je totiž zákaz návštěv na týden, tady se bohužel bavíme spíše o měsících.

Již dříve jste se vyjádřil, že Sokolovsko je region s vysokou nemocností. Hrozí tady vyšší výskyt onemocnění covid-19 či jeho těžší průběhy?

Což o to, práce je tu pro zdravotníka opravdu dost. To je však obecný jev českého příhraničí – čím dále od velkého města, tím nižší socioekonomická úroveň a vyšší marodnost.

Český zdravotnický systém čeká v příštích dvou dnech zátěžový test v podobě prudkého nárůstu těžkých případů covid pozitivních. Dá se to zvládnout?

Tak to bohužel je a brzy přijdou příběhy odchodů i nestarých lidí v produktivním věku. Zvládnout to snad zvládneme, avšak na úkor omezení plánované péče a na úkor zdravotníků samotných.

Na co se ještě máme připravit, než bude k dispozici vakcína?

To kdybych věděl, tak sedím na ministerstvu. Vývin vakcíny má ale pevné zákony, které se v demokracii nedají obejít. Z minulosti víme, že když se obešly, skončilo to neštěstím. Takže musíme čekat a doufat. Do té doby jistě budou nějaká omezující opatření nutná.

V čem vidíte zásadní rozdíl mezi první a druhou vlnou pandemie jako lékař a primář interny?

První vlna zde na Karlovarsku de facto nebyla. Vše bylo zavřené, nemocnice nastoupené v pozoru a ono nic. Spíše byl problém, že se lidé báli a nikam nešli, i když měli objektivní zdravotní problém. Druhá vlna, to je úplně jiná pohádka. Bohužel.

Jak teď nejlépe ochránit své děti a své rodiče?

Děti chránit naštěstí nemusíme, jsou bezpříznakové. O to horšími ale mohou být přenašeči. Rodiče se musí chránit hlavně sami. Pořád by mělo platit – kdo se nechce nakazit, nenakazí se. Byť ho to bude stát omezení na svobodě. Znám ale spoustu seniorů, kteří to raději risknou a budou žít dál svůj normální život. Za sebe musím říct, že je dobré mít právo volby.

Komu teď máme věřit – epidemiologům, infektologům, lékařům z první linie?

Věřit bychom měli své vládě, avšak lidé začínají chápat, že to obecně nelze. Nicméně ministr zdravotnictví Roman Prymula se zdá být rázným mužem na svém místě, který dělá správné kroky.

Jste v první linii a musíte se chránit, abyste neskončil v karanténě. Co si raději odpustíte, než byste ohrozil sebe, kolegy nebo rodinu?

Čeští zdravotníci obecně dodržují vysoký hygienický standard, to platilo už před koronavirovou krizí. Proto jsem se v nemocnici nikdy necítil ohrožen a myslím, že ani mí kolegové. A také proto jsem vždycky tvrdil, že jestli se nakazím, bude to mimo nemocnici. To se bohužel stalo. Právě jsem obdržel zprávu, že jsem pozitivní na covid-19. Nakazil jsem se v rámci rodiny.