Otazníky vidím nad kontrolou pohybu, říká hejtman k uzavírce okresů

Jste spokojený s tím, jak vláda nařízení odprezentovala a s čím slíbila pomoc?

Pomoc kraji ve vztahu k dodávce chirurgických roušek samozřejmě vítáme. Opatření jsou cílená na věci, které jsme předpokládali, to znamená nošení ochranných osobních pomůcek, testování ze strany zaměstnavatelů a omezení mobility.



Zatím vidím největší diskusi, jakým způsobem budou lidé dokazovat závažný důvod k vycestování nebo vcestování do postiženého okresu. U cest do zaměstnání je to řešitelné potvrzením od zaměstnavatele. Horší to bude u důvodů, jako je třeba svatba. Tam bude prokazování složitější. Je otázka, co bude ze strany kontroly akceptováno. Ale počítám, že to bude ještě vyjasněno pravděpodobně ze strany národních orgánů, potažmo hlavní hygieničky.

Jste v kontaktu s krajským ředitelstvím Policie ČR? Máte informace o tom, jak se k vzniklé situaci policisté postaví?

S ředitelem Macháčkem jsem v kontaktu už dva dny. Od prvního avíza, že se chystá nějaké opatření. Policisté se na to připravují. Počítají s tím, že dostanou posily. Nebudou to pouze posily z řad policie, ale také od Hasičského záchranného sboru. Kapacitně se krajské ředitelství na opatření chystá.

Jaké budou první kroky kraje po vyhlášení mimořádných opatření pro Sokolovsko a Chebsko?

Koordinace s policií ve vztahu k tomu, jak bude zajištěna kontrola nařízení omezení mobility. Potom otázka logistiky ochranných pomůcek a určitě výzva zaměstnavatelům k pravidelnému antigennímu testování.



Od státu dostanete půl milionu jednorázových chirurgických roušek. Není to málo, není to moc. Má kraj nějaké vlastní zásoby ochranných prostředků, které může případně použít?

Držíme si zásobu tak, abychom byli připravení na podobné okolnosti. Přesný počet ochranných pomůcek nevím. Nyní můžeme použít ty od státu, případně sáhnout do vlastních zásob. A v mezidobí opatřovat další, pokud bude třeba.