Nemocnice mladého muže poslala domů, o dva dny později skončil na kyslíku

„Od začátku února má můj přítel Miroslav, pozitivně testovaný na covid, horečky přes devětatřicet. Léky ani zábaly nezabíraly, jeho zdravotní stav se stále zhoršoval. Každý den jsme situaci po telefonu konzultovali s naší obvodní lékařkou. V noci z pondělí na úterý se mu natolik přitížilo, že už jsme museli volat záchranku. Jenže za dvě hodiny jsem ho měla zpět doma, že prý pro něj nemají v nemocnici místo. A navíc má někoho, kdo se o něj může postarat,“ vypráví Andrea.

Ta tak k dvouletému dítěti, s nímž je na mateřské, vyfasovala péči o muže, který se takřka nedokázal zvednout z postele.



„Když ve středu časně ráno dostal čtyřicítky a začal se dusit, volali jsme záchranku znova. Tehdy jsem se fakt bála, možná nejvíc v životě. Bylo to zlé. Po vyšetření měl jet do nemocnice, ale neměl ani sílu se obléknout. Pak mi v devět hodin dopoledne psal, že sedí na příjmu pod kyslíkem. Lůžko pro něj volné není. To už jsme začali žhavit dráty a volali na všechny strany s prosbou o pomoc,“ vypráví Andrea a přitom polyká slzy.

Postel se nakonec našla, ve středu po poledni už mladý policista Miroslav, který pravidelně cvičí a je nekuřák, ležel na posteli, dýchal kyslík a antibiotika dostával přímo do žíly. Přestože Andrea doufá, že to nejhorší už oba mají za sebou, zůstává v ní pocit hořkosti.

„Něco je špatně. Nikdo mne nepřesvědčí, že tohle je správný postup. Myslím, že to je chyba systému, je to celé patrně chybně nastaveno a odnášejí to lidé, kteří by ten covid snáze překonali, kdyby dostali odbornou péči hned na začátku nebo alespoň včas. Jenže je to těžké, když v nemocnici není místo,“ doplňuje Andrea.

Nabízená pomoc z Německa by se hodila, míní starosta

Chebský starosta Antonín Jalovec poukazuje na problémy s přetížeností chebské nemocnice už dlouhou dobu. „Shodou okolností tenhle příběh zrovna znám, ale znám i řadu jiných. Například tu máme člověka, který měl nastoupit onkologickou léčbu a ozařování, ta ale byla odložena, protože všechna oddělení vytížil covid. Bohužel se ukazuje, že nemocnice ten nápor nezvládá,“ uvádí starosta Jalovec.

Připouští, že pomoc s překládáním pacientů je obrovská, nicméně volná lůžka jsou během chvíle opět plná. „Jen za včerejšek v kraji přibylo 750 pacientů. Hrozím se, co se stane, až za několik dnů budou ti lidé potřebovat nemocniční péči. Už fakt nevím, co udělat víc, jak hlasitěji ještě křičet,“ krčí rameny.

Vadí mu i informace, které zaznívají z ministerstva zdravotnictví a o kterých píší německá média v článku s titulkem Fake News aus Prag. „To mi přijde vůči Němcům nespravedlivé a nefér. Přitom právě nabízená pomoc z Německa by nám v situaci, kdy odmítáme lidi, protože pro ně nemáme místo, pomohla. Je tu akutní situace, kterou je třeba řešit. Okamžitě,“ dodává starosta Jalovec.

Volná lůžka jsou obsazena v řádu hodin

Podle Vladislava Podrackého, mluvčího Karlovarské krajské nemocnice, pod níž ta chebská spadá, je situace v chebské nemocnici navzdory překladům pacientů stále složitá.

„Pacientů přibývá, volná lůžka jsou obsazena v řádu hodin. Potýkáme se nadále i s nedostatkem personálu. To je ale dlouhodobý a zřejmě i systémový problém. Personál je přetížený a pracuje na hranici svých sil. Zčásti se to daří řešit povolávacími rozkazy, kdy čtyři sestry už nastoupily a pátá přijde v nejbližších dnech. Významně pomohou přislíbení internisté. Dva vojenští lékaři by měli nastoupit v pátek. Zůstat by měli do konce února s možností prodloužení pobytu. To nám významně pomůže, i když skutečná pomoc by byla, kdyby přišli do nemocnice pracovat natrvalo,“ dodává Podracký.