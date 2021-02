Jsem jen pro ta opatření, která nás nezabijí, říká karlovarský hejtman

Chystají se cílená opatření pro Karlovarský a Královéhradecký kraj. Víte, o co jde?

Vím, protože mě včera informovala hlavní hygienička paní Rážová o tom, že vláda bude projednávat nějaké krizové nařízení týkající se v našem případě těch nejzasaženějších okresů, to je Sokolov a Cheb. Bude se týkat zejména zpřísnění řekněme dohledu a používání osobních ochranných pomůcek v rámci veřejného prostoru, MHD, zaměstnání. Plus minimalizace kontaktů a pohybu obyvatel v těchto zasažených regionech.