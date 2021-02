Chystají se cílená opatření v nejpostiženějších krajích, řekl Hamáček

„Situace není dobrá, včerejší nárůst počtu případů je alarmující. Čísla vykazují riziko zhoršování,“ řekl Hamáček. Může to podle něj být dáno i tím, že přibývá množství lidí nakažených takzvanou britskou mutací. „Projevuje se to na množství a dynamice případů,“ dodal.

Zejména Karlovarský a Královéhradecký kraj čelí velkým problémům, řekl. „To má dopady i na dostupnost jiné péče než té covidové,“ uvedl. Minimálně v těchto krajích se podle něj nevyhneme dalším cíleným opatřením, vláda by o nich měla jednat ve čtvrtek. Specifikovat však zatím Hamáček nechtěl. „Mohu vás ujistit, že hermetické uzavření žádné části Česka se nechystá,“ reagoval ale na dotaz.

Uvedl také, že dochází k dalším zpožděním v doručení vakcín. „Jediné, co můžeme dělat, je že ministerstvo zdravotnictví jedná s dodavateli a věřím, že ta situace se zlepší,“ řekl Hamáček. Proto podle něj vláda pozdržela i zaslání dopisu seniorům nad osmdesát let, kteří se zatím neregistrovali k očkování. Krizový štáb jednal i o zásobách ochranných pomůcek, zejména co do respirátorů FFP2 bude dle něj třeba zásoby doplnit.

Děti do škol díky testům

Hamáček dále uvedl, že prioritou je stále dostat děti zpět do škol. Štáb dostal za úkol rozpracovat materiál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Počítá s testováním dětí dvakrát do týdne, použít by k tomu Hamáček chtěl stejné testy jako v Rakousku. „Chceme neinvazivní testování. V Rakousku nasadili testy, které se odebírají z kraje nosu,“ řekl Hamáček. Potenciálně by se podle něj mohla země přidat právě k rakouské objednávce.

„Spotřeba bude ve stovkách tisíc týdně, největším úkolem je zajistit požadovaný počet testů,“ řekl Hamáček. Pokud nebude prodloužen nouzový stav, bude to podle něj problém. Materiál zamíří na vládu do pondělka, k 1. březnu je pak podle Hamáčka cílem dostat do škol maturanty a deváté třídy základních škol.

Pokud by někdo testy odmítl, muselo by se to podle něj řešit distanční výukou či individuálním studijním plánem. „Pokud by zde testy do 1. března nebyly, muselo by se hledat záložní řešení, třeba PCR testy,“ uvedl dále s tím, že by ale šlo o krátkodobou variantu.

Hamáček v úterý přiznal, že vláda nemá zajištěné hlasy pro prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 14. února. Možnost, že by nouzový stav o půlnoci z neděle na pondělí skončil, označil za katastrofu. Varianta, že by vláda po 14. únoru nouzový stav vzápětí na třicet dnů vyhlásila znovu, by byla problematická, uvedl v úterý Hamáček. „Tak jak já mám stanoviska ústavních právníků, tak by to bylo možno chápat jako obcházení Ústavy. Otázka je, zda by to v té situaci nefungovalo jako poslední záchranná brzda před nějakou katastrofou,“ řekl ministr vnitra.

„Raději než umřít“

„Pořád lepší čelit následkům, než umřít,“ odvětil na otázku iDNES.cz, zda by takovou brzdu využil, když ví, že by to obcházelo Ústavy České republiky. „Nejsme v momentě, kdy si můžeme dovolit polevit v našem úsilí,“ řekl dále ve středu. Uvedl, že do debaty o tom, co by nastalo, se zatím nechce dostat. „Uděláme vše pro to, abychom ochránili životy našich obyvatel,“ dodal. Bez nouzového stavu by podle něj bylo velmi obtížné prosadit třeba právě cílená opatření v již zmíněných nejvíce postižených krajích.

„Věřím, že to dobře zváží. Měl by spolu s panem premiérem řešit konkrétní oblasti a problémy lidi, ne redukovat vše na varianty, kdy má volnou ruku pro cokoliv v nouzovém stavu, byť je to opatření nefunkční,“ reagoval na Hamáčkovo prohlášení o možnosti opětovného vyhlášení nouzového stavu předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Obejití Ústavy to rozhodně je, od toho je jasně nastaveno, že o prodloužení nouzového stavu musí hlasovat Sněmovna,“ řekl zase předseda SPD Tomio Okamura. „Pokud by vláda porušovala Ústavu, neměla by mít ani legitimitu,“ míní. Sám by tak byl pro novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví, zjednodušení výběrového řízení na zdravotnické pomůcky v souvislosti s epidemiemi a umožnění vysílání vojáků na pomoc nejen policii, ale i zdravotním zařízením.

Pokud nebude prodloužen nouzový stav, bude tak podle Hamáčka třeba jednat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „To řešení je takové, že co půjde, tak se přepíše podle tohoto zákona. Mohu vám garantovat, že jedno každé takové zařízení bude předmětem soudního sporu a že řada z nich bude řešena,“ řekl po jednání krizového štábu Hamáček.

Jednat o podpoře prodloužení nouzového stavu je ale podle Hamáčka možné do poslední chvíle. Hovořit o tom chce nejen s opozicí, ale i s hnutím ANO.

Premiér Andrej Babiš ráno uvedl, že ministrům uložil úkol řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Dodal ale, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví. Bez nouzového stavu nebude možné řešit situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19, varoval.

V úterý přibylo v Česku poprvé od 13. ledna více než 10 tisíc nakažených covidem. Laboratoře odhalily 10 165 případů, o tisíc více než před týdnem. Rizikové skóre PES v Česku i ve středu dál zůstává na 71 bodech.