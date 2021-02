Hromadný převoz pomohl jen krátce, sokolovská nemocnice jede opět na hraně

„Kapacity se ale plní i v ostatních nemocnicích,“ řekl zdravotní ředitel sokolovské nemocnice Jiří Štefan.



„Šíření nemoci v Karlovarském kraji je dle mého názoru nekontrolované, nával na nemocnice neustává. Nemůžeme říct, jestli jsme na vrcholu nebo před ním. Klinické stavy pacientů nejsou dobré, jsou přijímáni pouze symptomatičtí pacienti na kyslíkové léčbě. Každopádně je nemocnice plná a potřebujeme neustále přesouvat pacienty, abychom se mohli postarat o nově příchozí,“ řekl Štefan.

Hromadný páteční převoz deseti pacientů ze sokolovské nemocnice pomohl jen nakrátko. Podle Štefana byla volná lůžka obsazena novými do několika hodin.



Hospitalizovaných s koronavirem přibývá, a to jak na intenzivní péči, tak na běžných lůžkách s kyslíkem. Nemocnice se dokáže postarat až o 70 pacientů, na vyšší počet nemá kapacity.

Přesun deseti infikovaných, jako tomu bylo v pátek díky pražské záchranné službě, by nemocnice potřebovala každý den. Po pátečním příjmu vysokého počtu nových pacientů nemocnice rozhodla o dalším zvýšení lůžkové kapacity pro nakažené.

„Dali jsme dohromady ještě dalších deset lůžek, ke kterým máme zajištěný personál, ale je to poslední navýšení, co jsme mohli udělat,“ uvedl Štefan.

V sokolovské nemocnici aktuálně funguje pro akutní péči pouze oddělení akutní chirurgie, pár lůžek akutní interny, iktové centrum a porodnice. Zbytek jednotek vedení nemocnice uzpůsobilo epidemické situaci.

Hlavním problémem všech nemocnic v kraji je nedostatek kvalifikovaných zdravotních sester, které by se staraly o covidové pacienty a uměly obsluhovat přístroje. V sokolovské nemocnici, která má přes 500 zaměstnanců, chybí momentálně asi deset procent personálu.



„Zdravotníci začínají být vyčerpaní, je na ně vyvíjen obrovský tlak. Jakýkoli výpadek zdravotních sester je kritický, protože není možné je nahradit,“ uvedl Štefan.

Dnes podle mluvčí Markéty Singerové může sokolovská nemocnice zajistit přesun pouze pacientů nevyžadujících intenzivní péči, a to do nemocnice v Mariánských Lázních a do Rehosu v Nejdku.



Pravidelné převozy do covidových center fungují v kraji už od loňského podzimu. Nadále ale musí plná nemocnice hledat volná lůžka prostřednictvím dispečinku lůžkové péče v ostatních nemocnicích mimo kraj. I tam ale podle Štefana docházejí volné kapacity a přesouvat pacienty je stále náročnější.

Sokolovská nemocnice nyní připravuje přesun dvou nakažených z intenzivní péče, neví ale, kdy to bude možné. Možným řešením kritické situace sokolovské nemocnice by podle ředitele byl přesun pacientů do Německa, stejně jako požadují zástupci chebské nemocnice. Požadavek ale musí schválit česká vláda, která možnost pomoci německých nemocnic stále odmítá.