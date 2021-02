Chebské nemocnici pomohou tři lékaři a přesuny pacientů, Německo zatím ne

„Nepřijeli jsme do Chebu na žádnou kontrolu. Uvědomujeme si, jak složitá je tady situace a chceme pomoci. Našli jsme s krajem i vedením nemocnice cesty, jakými do budoucna řešit situaci v Karlovarském kraji, která je dána přetížením nemocnice Cheb i situací v kraji jako takovém,“ uvedl ministr Jan Blatný (za ANO).

Kromě tří lékařů s atestací z interny má pomoci také nepřetržitý letecký přesun pacientů do dalších nemocnic v zemi a hromadné přesuny většího počtu pacientů.

„Ve spolupráci s Národním dispečinkem lůžkové péče nebudeme transportovat jen pacienty ve vážném stavu, ale takovým způsobem, aby byla vždy kapacita volných lůžek v kraji,“ doplnil Blatný.

Převoz pacientů do sousedního Německa se zatím neuskuteční.



„Ministerstvo nás ujistilo, že jednání probíhají, a to je zásadní. Vnímám jejich racionální a logické argumenty, že převoz pacientů v řádu jednotek by situaci komplexně neřešil. Pomoc tedy aktivována zatím nebyla, ale pokud by systém v rámci národních kapacit kolaboval, ministr slíbil, že se vrátí jednání o spolupráci s Německem do aktivní sféry,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (za STAN).

Ten také zmínil, že kraj nařídí novou pracovní povinnost pro sestry zejména z hotelů s rehabilitací, jež mají v současné době na základě vládních nařízení uzavřené provozy.

Blatný se v Chebu vyjádřil také k britské mutaci koronaviru. „V České republice se šíří o 70 procent rychleji než ten stávající koronavirus. Fungují na ni ale nastavená opatření. Nejpostiženější jsou příhraniční regiony a pohyb lidí mezi nimi a zbytkem republiky může virus dál šířit. Do takové situace jako chebská se pak může dostat každá nemocnice,“ řekl ministr.



