Jednejte dál s Německem o převozu pacientů, vyzval vládu Karlovarský kraj

O pomoc ministerstva zdravotnictví, pokud jde o možnost převozu pacientů do blízkých německých nemocnic, požádal hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) poprvé na začátku ledna. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to tehdy odmítl. Uvedl, že kapacity v ČR stačí a není problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic.



Krajský zastupitel pro zdravotnictví Josef März (VOK) dnes na zastupitelstvu řekl, že z přetížené chebské nemocnice se pacienti dál vozí jinam. Za posledních 48 hodin převezli zdravotníci jednoho pacienta mimo region, ostatní přemístili v rámci kraje, nejčastěji na covidová pracoviště. Bude-li covidových pacientů přibývat, musejí podle něj nemocnice zvážit další omezení, některé pacienty budou muset přijmout nemocnice v Sokolově a Karlových Varech, které se ale také potýkají s nedostatkem kapacit.



O vážné situaci v kraji hovořila na zastupitelstvu poslankyně Věra Procházková (ANO), která zároveň působí jako lékařka na záchranné službě. Upozornila ale, že převoz pacientů do sousední země může být problematický.

„Ano, v našem kraji to vypadá velmi zle. Sedím v záchrance a vozím pacienty do jiných krajů, proto se mohu vyjádřit k příhraniční spolupráci. Mezi evropskými státy je bezplatné pouze první ošetření, vše další až po dohodě s pojišťovnou. Jiná možnost v tuto chvíli není. Navíc si neumím představit, že pacient na ventilátoru bude převezen do zahraničí, probudí se v jiném státě, navíc za ním nebude moci z Čech přijet jediný příbuzný,“ řekla.

Jako důležitější vidí v tuto chvíli možnost druhého vrtulníku letecké záchranné služby, který už byl kraji přislíben. „Přesto já mám aktuální zkušenost, že o transport pacientů žádáme a nebývá nám velmi často poskytnut. Spíše než se marně snažit o převozy pacientů do Německa, by teď bylo lepší, kdyby s námi letecká záchranná služba lépe spolupracovala.“

Covidové vrtulníky jsou vytížené

Přetížené chebské nemocnici pomáhá už druhý týden vojenská letecká záchranná služba, posílená na žádost krajské koordinátorky intenzivní péče Dagmar Uhlíkové o další vrtulník. Stabilizovaní covidoví pacienti jsou letecky transportováni hlavně do jižních Čech, konkrétně do Písku nebo Českých Budějovic, ale v některých případech také až na Vysočinu. Přesto ne v takové míře, jak by bylo třeba, upozorňují někteří z lékařů na covidových jednotkách.



Pacientů s covidem, kteří vyžadují hospitalizaci, neustále přibývá. Zatímco na začátku ledna měla karlovarská nemocnice 42 pacientů s covidem a chebská nemocnice 19, před víkendem leželo v chebské nemocnici 58 covidových pacientů, z toho 13 na intenzivní péči a napjatá je situace i v té karlovarské. Ta už musela zavřít plicní oddělení, aby se mohlo přebudovat na další covidové a na sklonku minulého týdne hlásila 76 hospitalizovaných pacientů s covidem, z toho 15 na intenzivních péči.

Od začátku roku zároveň počet nových nákaz koronavirem v kraji rychle roste. Od začátku roku se nakazilo 9175 lidí, což je třetina všech nakažených od loňského března, kdy epidemie vypukla. Více než 400 případů za den odhalily testy za poslední týden v regionu celkem čtyřikrát, v posledních třech dnech přesáhl počet nakažených hranici 500 případů.