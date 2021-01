Koordinace přesunů pacientů funguje, z Chebu jich převezeme osm, řekl Blatný

V pátek byli z chebské nemocnice převezeni dva pacienti, jeden do Plzně, jeden do Prahy. V sobotu nemocnice podle ministerstva zdravotnictví nežádala o žádný přesun. V neděli požádala o přesun osmi pacientů, což nyní je organizováno. Na facebookovém profilu ministerstva zdravotnictví to uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

„Z chebské nemocnice v neděli přesunuli 13 pacientů s lehčím průběhem covidu-19 a jednoho na JIP, “ upřesnil večer mluvčí nemocnice.

„Řeší se uvolňování nemocnice podle aktuální situace. Včera jsme otevírali další intenzivní lůžka. Řešíme transfery do Mariánských Lázní a dalších zařízení. Transfery běží podle toho, jak se kapacita zaplňuje,“ řekl iDNES.cz mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), kam spadá nemocnice v Chebu, Václav Podracký.



Podle dat o kapacitách nemocnic nezbývalo v sobotu v Karlovarském kraji jediné volné lůžko na JIP pro nakažené s covidem, v neděli jsou volná dvě lůžka. Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výzvu opozice, aby požádal o pomoc Německo.



„Karlovarský kraj je relativně malý, a proto i relativně malá změna počtu pacientů může vést k přetížení tamní kapacity,“ uvedl Blatný. Celkově má kraj jenom 78 lůžek na JIP. Druhý nejmenší Liberecký kraj má asi o padesát tisíc obyvatel víc a lůžek s intenzivní péčí 119.

Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali premiéra a ministra zdravotnictví Piráti a KDU-ČSL, aby umožnil převést některé pacienty do sousedního Německa. Pomoc už předjednal i krajský hejtman. Vláda to zatím odmítla, podle premiéra Babiše jsou dostatečné kapacity v jiných krajích. Celkově je podle Blatného volná kapacita 20 procent lůžek intenzivní péče a 26 procent standardních lůžek.

„My jsme měli včera (v sobotu) hospitalizovaných 6741 osob. Když byla druhá vlna, tak jsme byli někde na 8 260. Takže není důvod, abychom my někoho žádali,“ řekl k tomu premiér Babiš.

Připustil, že některé nemocnice jsou na hraně kapacit, současně ale poukázal na to, že stát má k dispozici třeba ještě záložní nemocnici v Letňanech. „Není potřeba v této chvíli nikoho žádat v zahraničí, když máme národní dispečink lůžkové péče,“ míní premiér.

Přesun JIP lůžek

Podle Blatného funguje v každém kraji koordinátor propojený na Národní dispečink lůžkové péče, kde sedí nonstop operátoři. Právě prostřednictvím dispečinku chebská nemocnice žádá o překlady pacientů.



„Pokud kraj požádá, jsme schopni navíc přesunout osm lůžek JIP, která jsou k dispozici jako záloha pro Letňany. Nemocnice v Karlových Varech na to má prostor,“ dodal Blatný.

Mluvčí KNN Podracký však poukazuje na to, že nemocnicím chybí především kvalifikovaný personál. „Určitě to může být vítaná pomoc, pokud nárůst pacientů bude další, technika se nikdy neztratí. Násobně více by nám pomohlo deset kvalifikovaných sester,“ vysvětlil.

Média v minulých dnech citovala primáře interny chebské nemocnice Stanislava Adamce, podle kterého už bylo nutné na jeho oddělení rozhodovat, který pacient dostane lůžko na jednotce intenzivní péče a který navzdory potřebě jen na standardním oddělení. Na situaci chebské nemocnice upozornil pirátský poslanec Petr Třešňák.