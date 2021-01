Cheb pocítil velký nárůst nemocných, chybí úředníci i popeláři

„Jen v uplynulém týdnu přibylo v Chebu na sedm stovek nakažených. Zvýšené počty nemocných dolehly i na městský úřad a naše příspěvkové organizace. Museli jsme přerušit provoz pokladny, s tím souvisí například provoz stanoviště Czech Point či vydávání parkovacích karet. Omezily se činnosti některých správních agend, uzavřený je registr řidičů,“ předestřel starosta Antonín Jalovec.

Jak dodal, otevření pokladny a s tím souvisejících služeb pro veřejnost radnice připravuje na 18. ledna. Zda k tomu skutečně dojde, však bude záviset na aktuální epidemické situaci.

Kvůli vysoké nemocnosti došlo ve městě také na omezení provozu či uzavření některých mateřských škol.



Potíže související s vysokým počtem nemocných zaměstnanců hlásí také chebské technické služby. Společnost Chetes nemá dostatek řidičů pro popelářské vozy, což by mohlo ohrozit pravidelný svoz odpadu. Problémy by mohlo přinést i vytrvalejší sněžení a následný úklid sněhu z chebských ulic.

„V pátek jsme měli jednání krajského krizového štábu a přes něj jsme na centrální krizový štáb vznesli poptávku po řidičích větších vozidel a nákladních automobilů. Teoreticky bychom je mohli najít například u armády, hasičů či dalších složek. Odpověď jsme zatím nedostali, nicméně jsme chtěli štáb na naše problémy dopředu upozornit a případné kapacity si rezervovat,“ řekl starosta Jalovec.

Podle zástupce starosty Jiřího Černého, který je bývalý záchranář, stojí za vysokou nemocností především rodinné oslavy v průběhu vánočních svátků. „A to nejen u nás, počty nakažených rostou všude, v celé republice. Lidé se v rámci rodin víc setkávali a právě kvůli těm kontaktům se to takto rozjelo. Je to o osobní zodpovědnosti každého jednotlivce,“ dodal Jiří Černý.

Chybí hlavně zdravotnický personál

Transporty covidových pacientů v lehčím stavu z Chebu po regionu i mimo něj pokračují i dnes. „Kvitujeme poskytnutí osmi intenzivních lůžek z vojenské nemocnice, bohužel k nim ale nemáme v tuto chvíli koho postavit,“ sdělil mluvčí obou krajských nemocnic v Karlových Varech a Chebu Vladislav Podracký.

Podle jeho informací proto kraj dál jedná s ministerstvem zdravotnictví o navýšení počtu armádních lékařů a sester pro výpomoc kraji. V obou největších zdravotnických zařízeních v regionu, kde se léčí i nejvíc pacientů s covidem, tak stále přetrvává akutní nedostatek zdravotnického personálu. Souvisí to mimo jiné s nemocností personálu a také s navyšovanou kapacitou covidových lůžek.

Stále otevřená je rovněž otázka příhraniční pomoci saských a bavorských nemocnic. Tu má kraj od minulého týdne předjednanou s německou stranou. „Ministerstvo zdravotnictví však převoz pacientů přes hranice nadále odmítá,“ potvrdil Podracký.

Chebská radnice by vzhledem k situaci v nemocnici uvítala otevření transportního mostu do Německa. Podle místostarosty Jiřího Černého by byl převoz do nemocnic v sousedních německých městech pro pacienty s covidem rychlejší, komfortnější a tedy i šetrnější. Jenže v současnosti sanity, narozdíl třeba od hasičů, přes hranice nesmí.

„Máme kontakty na německé lékaře, na nemocnice, bohužel převoz pacientů do Německa nemůže řešit město nebo kraj. To se musí domluvit koncepčně na vládní úrovni. Bylo by to určitě lepší, než vozit nemocné třeba do Českých Budějovic. Na druhou stranu se obávám, že až ta situace nastane, a nemocnice budou plné, možná už nebude čas čekat na to, až se vlády domluví,“ doplnil Černý.

Převozy covidových pacientů z Chebu do jiných nemocnic v regionu i mimo něj probíhají už týdny, potvrdil Podracký. Situace se ale zejména mediálně vyhrotila v pátek minulého týdne.

Tehdy primář interního oddělení chebské nemocnice Stanislav Adamec zveřejnil informace o alarmujícím stavu ohledně nedostatku lůžek pro pacienty s covid-19. Upozornil i na přetížení sester a dalšího personálu chebské nemocnice a mimo jiné uvedl, že zdravotníci jsou kvůli limitní kapacitě nuceni k selektivní péči, tedy k výběru pacientů, kterým poskytnou intenzivní péči a kterým už nikoliv.



„Vedení nemocnice v tuto chvíli páteční situaci v chebské nemocnici prošetřuje. Tedy i to, zdali nedošlo k pochybení. Vyžádalo si mimo jiné zdravotní dokumentaci aktuálně hospitalizovaných pacientů a také podrobné informace o volných kapacitách lůžek v inkriminovanou dobu,“ doplnil mluvčí Vladislav Podracký.