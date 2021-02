Odběrová místa v kraji jsou zahlcena, chebské bude mít otevřeno déle

Chebské odběrové místo rozšíří provozní dobu ze tří na sedm dní v týdnu. Umožní to spolupráce s armádou. Otevřeno bude od pondělí do soboty od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 12 hodin.

„Pomoci by to mělo i pendlerům, pro které stále platí testy každých 48 hodin stanovené Bavorskem,“ upozornil hejtman Petr Kulhánek. „I proto jsme přistoupili k tomuto rychlému řešení. Armádní tým bude nyní v odběrovém místě v Chebu provádět testování společně se zdravotníky,“ dodal hejtman.

Rozšíření provozu chebského odběrového místa by podle něj mělo nahradit také dočasně zřízené mobilní odběrové místo v Pomezí nad Ohří.

„Mobilní odběrové místo jsme nechali otevřít ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem jako prvotní pomoc pendlerům po zpřísnění podmínek ze strany Bavorska. Nyní jeho činnost převezme právě odběrové místo v areálu chebské nemocnice,“ doplnil Kulhánek. V Bavorsku se navíc do testování zapojili už i zaměstnavatelé.

Na antigenní testy bude i nadále zapotřebí se rezervovat prostřednictvím online rezervačního systému na rezervacekk.cz. Ten však má v posledních dnech výpadky a nefunguje na sto procent. Využít lze k rezervaci termínu na odběr i krajské call centrum na čísle 950 380 380. Bývá však velmi vytížené.

Všechna odběrová místa v kraji, která jsou v Karlových Varech, Chebu, Sokolově, Kraslicích, Aši a Mariánských Lázních, slouží i pro testování pomocí PCR testů. Poptávka po nich se rovněž zvedá.

V kraji je totiž momentálně nejhorší epidemická situace z celé republiky. Nejvíc se nákaza šíří v okrese Sokolov. Za poslední týden tu připadá 1 230 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Následuje druhý nejpostiženější okres, a tím je Chebsko s 1 098 případy na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.