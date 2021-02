Karlovarský kraj má novou šanci na jednání s Německem o převozu pacientů

Brzy by tak mohly skončit dlouhé a náročné transporty pacientů z Karlovarského kraje do nemocnic ve vnitrozemí.



Premiér Andrej Babiš během úterní videokonference hejtmanů s členy vlády potvrdil, že má připraven rámec pro spolupráci s Německem ohledně možnosti převozu pacientů do nemocnic v SRN, jakmile o to zažádá krajská koordinátorka pro intenzivní péči. Jeho slova potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný.



Karlovarský kraj v té souvislosti také obeslal vedení příhraničních bavorských okresů, aby je informoval o situaci a požádal o stanovisko, zda by bylo možné na přeshraničních transportech pacientů s onemocněním covid-19 spolupracovat.

„Jsem přesvědčen, že možná dohoda o sdílení lůžkové kapacity je velmi aktuální. Pravidelně se organizují četné převozy z nemocnic v kraji, nejvíce z té chebské. Jde o zhruba 10 až 20 pacientů denně, kteří se odvážejí do Jihlavy, Mostu nebo Teplic,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

Tomu zároveň rada kraje uložila situaci dále řešit, včetně toho, aby se spojil s bavorskými protějšky a získal informace o dostupné lůžkové kapacitě. „Dostávám také kontinuální žádosti z regionu o aktivaci této spolupráce od občanů i od zástupců měst, vznikly různé petice k tomuto tématu. Stejně tak registruji vyjádření německých politiků, že jsou na poskytnutí takové pomoci připraveni,“ dodal Kulhánek.

Ten si uvědomuje, že přeshraniční pomoc není nástroj k vyřešení situace, ale jedna z možností, kterou by bylo dobré využít souběžně s mezikrajským transportem v České republice. Hejtman ujistil, že komunikace s příhraničními nemocnicemi začne, jakmile kraj obdrží reakci z bavorské strany.

Krajská koordinátorka intenzivní péče Dagmar Uhlíková pro ČTK uvedla, že převozy do Německa nejsou v tuto chvíli nezbytně nutné. Zatím fungují podle ní transporty letecky i pozemně do ostatních nemocnic v zemi. „S panem hejtmanem jsem dnes (v úterý) o tom nehovořila, ale momentálně máme v nemocnicích nějaká volná lůžka, proto nevidím v tuto chvíli důvod žádat o pomoc,“ řekla Uhlíková.

Zprávu přivítal i starosta města Chebu Antonín Jalovec, který patří ke kritikům vlády ohledně odmítání nabídky německé pomoci. „Je to vynikající zpráva. Právě včera z chebské nemocnice vezli nemocné až do Brna sanitkami, protože vrtulník v těchto podmínkách nemohl vzlétnout. Myslím, že pokud se to podaří a hranice se pro naše pacienty otevřou, tak zejména v současných klimatických podmínkách to bude pro ně rychlejší a mnohem komfortnější,“ řekl v úterý Jalovec.

Starosta zdůraznil, že zároveň jde o důležité symbolické gesto. „A to jak pro nás, že se konečně něco dělá, ale i pro Němce, že ta jejich podaná ruka bude alespoň minimálním způsobem využita,“ dodal.

V souvislosti s nabídkou na převoz části nemocných do příhraničních nemocnic v Německu, s níž přišli už před časem němečtí politici a kterou minulý týden zopakoval saský premiér Michael Kretschmer, vznikla v regionu řada občanských iniciativ. Například výzva Otevřete hranice sanitkám! rezonovala až v Praze, kde ji podepsala řada známých umělců a sportovců.

„V uplynulých dnech uvedl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, že přeshraniční pomoc bude aktivována při dosažení 90 procent naplněnosti národní kapacity lůžkové intenzivní péče. To je hranice, ke které se v současnosti přibližujeme. Ovšem situace v SRN také není jednoduchá. Země pokračuje ve vyhlášeném lockdownu až do 7. března. Přesto je v bavorském příhraničí nižší počet nakažených na 100 tisíc obyvatel, než tomu bylo v minulých týdnech v okrese Cheb,“ uvedla mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková.