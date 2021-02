Kvůli covidu nás čeká i epidemie srdečních selhání, varují kardiologové

„Ve všech evropských zemích včetně Česka jsme loni zpozorovali dvacetipětiprocentní až sedmdesátipětiprocentní pokles výskytu infarktů. Shodli jsme se, že tento jev způsobila především neochota nemocných volat záchrannou službu a dorazit do nemocnice – ze strachu z nákazy,“ popsal předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

Ačkoliv tak statistiky vyznívají pozitivně, v praxi mohou do budoucna znamenat riziko. „Takoví nemocní nebyli včas správně ošetřeni a nedostali léčbu, která po infarktu prokazatelně snižuje riziko úmrtí. U části nemocných pak podcenění stavu skončilo nebo skončí fatálně,“ varuje Linhart.

Situaci podle něj ještě zhoršuje fakt, že přibližně pětina nemocných nedorazila na preventivní prohlídky. „Dlouhodobá špatná kontrola srdečního rytmu, tlaku, srdečního selhání či cholesterolu bude mít později následky v podobě mnohem vážnějších komplikací. Například včasná léčba vysokého tlaku snižuje riziko selhání srdce téměř o polovinu,“ uvedl.

A upozornil, že i bez epidemie koronaviru by nárůst počtu případů srdečního selhání mohl růst. Křivka, která třeba v USA od sedmdesátých let klesla, se totiž začíná obracet. A to mimo jiné ve spojení se stárnutím populace a nezdravým životním stylem.

Socio-ekonomická situace jako rizikový faktor

Další hrozbu pak kardiologové vidí ve zhoršení socio-ekonomické situace. Jak totiž ukazují dlouhodobá data, vždy jej doprovází zvýšení nemocnosti a úmrtnosti na srdečně-cévní choroby. „Podle čísel, která máme k dispozici, vede pokles hrubého domácího produktu o přibližně 5 procent k minimálně stejnému vzestupu úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění,“ vysvětlil Linhart. Pozorovat to podle něj jde i napříč regiony České republiky – tam, kde je situace horší, pozorují i více infarktů.

Kardiologové to připisují řadě faktorů. Jedním z nich je třeba stres spojený s existenčními problémy. Kromě toho ale také tito lidé často podceňují preventivní prohlídky, nestarají se o své zdraví, nedodržují zdravé diety a rezignují na pravidelný pohyb.

A podobně na řadu lidí působí i současná epidemie. „Lidé se dostatečně nehýbali, rezignovali na pohyb venku. Řada pacientů přibrala,“ popsal ambulantní kardiolog a člen výboru České asociace ambulantních kardiologů Jiří Veselý.

Právě kardiaci jsou přitom jednou z ohrožených skupin onemocnění covid-19. Pokud jsou s nemocí převezeni do nemocnice, jejich riziko úmrtí je až pětkrát vyšší než u ostatních pacientů. Podle kardiologů by tak měli být upřednostněni při vakcinaci. „Opakovaně jsme apelovali na ministerstvo zdravotnictví. Nabídli jsme spolupráci, rádi bychom se podíleli na rozhodování o tom, kteří pacienti z řad kardiaků by měli dostat přednost,“ řekl Linhart s tím, že pokud ale není stav pacienta stabilizovaný, měl by se před očkováním raději poradit se svým lékařem.

Naděje v podobě moderních léků

V Česku bylo v roce 2018 léčeno 285 tisíc nemocných s diagnózou srdečního selhání, každý rok přibývá téměř 60 tisíc nových pacientů. V posledních pěti letech se množství lidí s touto diagnózou zvedlo o více než polovinu, a o třetinu stoupl počet úmrtí na srdeční selhání. A podle předsedy České asociace srdečního selhání Filipa Málka počet nemocných do roku 2030 odhadem vzroste o dalších 50 procent na 450 tisíc.

Přesto si čeští kardiologové dávají za cíl úmrtnost snížit. Pomoci by jim v tom mohly moderní léky, které nyní začínají při léčbě využívat. Takzvané glifloziny byly doteď k dispozici pouze pro vybrané diabetiky. Nově je může lékař předepsat i pacientům bez cukrovky. „Glifloziny u našich pacientů významně zvyšují kvalitu života a prodlužují jej. Mají příznivý vliv na srdce a na ledviny, které u pacientů se srdečním selháním trpí. Léky ulevují zatíženému srdci a zlepšují jeho metabolismus,“uvedl Málek.

Diabetikům léky snižují hladinu cukru v krvi tím, že navozují vylučování cukru v moči. U těchto pacientů také brání vzniku nového srdečního selhání, 30 až 40 procent lidí se srdečním selháním má totiž zároveň cukrovku. A jak se ukázalo, pomáhají i pacientům bez diabetu. Zatím si je musí pacienti doplácet sami, kardiologové však jednají o úhradě zdravotními pojišťovnami.

Česko je dlouhodobě na špici černého žebříčku, co se týče výskytu kardiovaskulárních onemocnění na sto tisíc obyvatel. V rámci Evropy je ČR třetí – za Finskem a Rakouskem.