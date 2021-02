Drastické přitvrzení je možné, pokud padnou nemocnice, varoval Blatný

„Situace není dobrá. Já budu znovu opakovat to, co říkám v poslední době, že to není o hledání viníka. Je to o uvědomění si situace a že teď by bylo nesmírně dobré se spojit a pomoci si,“ řekl v Partii Blatný.



Kvůli tomu, že občané již nevěří vládě, je podle něj boj složitější. „Rozhodně se nejedná o rezignaci. Řekl jsem a trvám si na tom, že pokud každý jeden z nás nebude dodržovat nařízení, nezáleží na tom, jestli je nařídíte,“ řekl Blatný. „Jenom zpřísnění řešením není,“ zdůraznil.

Blatný připustil, že Česko je na tom ve srovnání se zbytkem Evropy poměrně špatně. „Já si nemyslím, že virus by si řekl, tady je hloupá vláda, tady je premiér, kterého nemám rád, tady se uvelebím,“ řekl Blatný. Opatření jsou přitom podle něj podobná jako u sousedů, je tak spíše třeba je více dodržovat.



Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je třeba se zaměřit na místa, kde dochází k největšímu množství nákaz. To jsou podle něj domácnosti a firmy. Bylo by tak dobré, aby firmy více testovaly a chovaly se zodpovědně.

S tím souhlasí i Blatný. Pravidelné testování v podnicích jmenoval jako za jeden ze současných cílů vlády. „Navýšení covidových lůžek v nemocnicích, nošení respirátorů,“ vyjmenoval další priority. Uvedl také, že do nejvíce postižených krajů poputuje nyní více vakcín.

Bartoš upozornil, že řada lidí si ekonomicky nemůže dovolit jít do karantény. „Ne pro všechny lidi je problém jen to, že budou mít po nějakou dobu výpadek financí,“ upozornil ale Blatný. Problém je podle něj i v docházce, část zaměstnavatelů totiž pracovníka v karanténě raději propustí. „Je to o osobní zodpovědnosti každého,“ řekl.

„Buď se toto změní, a musí se to změnit rychle, nebo jiná možnost nebude,“ uvedl Blatný k možnosti tvrdého lockdownu. „Nějaká kapacita (v nemocnicích) pořád je. Máme krátký čas na to se vzpamatovat,“ řekl. Lockdownu se prý snaží vyhnout, pokud ale už nemocnice nebudou schopny poskytovat žádnou jinou péči, nebude mít na výběr.



V nemocnici je s covidem i ročník 2001

Podle Bartoše je problém v nedostatku důvěry občanů k vládě. Jako příklad poukázal na sliby o pondělním otevření obchodů, které ve finále znamenalo pro obchodníky zbytečné výdaje. On i Blatný se shodli, že je nešťastná komunikace členů vlády skrze média, jako tomu bylo v případě zpochybněné zakázky na antigenní testy pro školy.

Koordinátorka očkování Karlovarského kraje Dagmar Uhlíková uvedla, že v nemocnici mají s covidem i člověka narozeného v roce 2001, na plicní ventilaci pak třeba ročník 1983. „Situace tam (v Chebu) není tak bezvýchodná,“ reagoval Blatný s tím, že s krajem jedná a řeší pomoc. „Není to, jak se řekne, že sanitka jen přejede do Německa a je to vyřešeno,“ řekl Blatný. U sousedů podle něj můžou být hospitalizovány jen jednotky či desítky pacientů. „Zahraniční pomoc to nevyřeší,“ řekl s tím, že se touto otázkou nicméně zabývá.

„Kdyby došlo k vyčerpání vzácných zdrojů, kdybychom se dostali do situace, kdy v nemocnicích bude prostor jen pro pacienty vyžadující intenzivní péči, musíme zajistit krizový režim, aby byla dostupná alespoň základní péče i pro ostatní,“ řekl Blatný. Že by se umisťovali pacienti mimo zdravotnická zařízení, je podle něj krizový scénář, zatím k tomu ale nedojde.

Plánovalo se něco uvolnit, pak se čísla zhoršila

Ačkoliv začátkem týdne se hovořilo o scénářích návratu dětí do škol i otevření maloobchodu, nyní k těmto krokům vláda přistoupit nehodlá. Naopak, od pondělí se zpřísní nároky na ochranné pomůcky v obchodech či v prostředcích hromadné dopravy.



Pokud se nezhorší epidemická situace, navrhnu na vládě, aby v pondělí mohly otevřít obchody, uvedl minulé pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zbytek vlády zase operoval s možností, že by se za pravidelného testování vrátila do škol další část dětí.

Mezitím se ale epidemická situace zhoršila. Od úterý do pátku přesáhl počet nově nakažených každý den deset tisíc. V sobotu sice číslo kleslo na 6 755 potvrzených případů, čísla za víkendové dny ale nejsou vypovídající, je to navíc stále o asi 1 600 lidí více než před týdnem.

Rekordní jsou také počty osob v těžkém stavu, tedy hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, připojených na umělou plicní ventilaci či na mimotělní podporu plic ECMO. Je jich 1 301, včerejších 1 317 přitom bylo nejvyšší číslo od počátku epidemie v Česku.

Podle vyjádření členů vlády se tak zatím povolení maloobchodu ani návrat dětí do škol čekat nedá. „Pokud budeme mít 20 tisíc nakažených na konci února a kapacity nemocnic budou plné, tak pro návrat všech dětí do škol osobně nejsem,“ řekl včera Seznam Zprávám premiér Andrej Babiš. Ministr Havlíček zase po jednání s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že maloobchod představuje jen malé riziko, přesto lze k otevření přistoupit až pokud se čísla otočí. K celé věci by se měl v neděli v pořadu Partie televize Prima vyjádřit i ministr zdravotnictví Jan Blatný.