Z Bruselu do Afriky nebo k sekačce. Co dělají bývalí europoslanci?

„Zrovna příští týden letím do Gambie. Po dvou letech od voleb mám prověřit, jak tam připravují reformy, které jsme jim doporučili na základě volební pozorovatelské mise v roce 2017. Další měsíc se pak vracím do Malawi, kde volby probíhaly v květnu,“ líčí někdejší europoslanec ČSSD Miroslav Poche.

Jeden z jedenácti českých zástupců, kteří letos po volbách opustili Evropský parlament, si na nudu stěžovat nemůže. Radí ministru zahraničí a svému někdejšímu asistentovi, dnes ministru, Tomáši Petříčkovi. Do toho ve zmíněných afrických zemích zastává post vedoucího volební pozorovatelské mise, do něhož byl zvolen ještě Evropskou komisí. A navíc, nadále zůstává jednou z nejvlivnějších zákulisních postav ČSSD.

To jeho další tři kolegové z poslaneckého klubu ČSSD v Bruselu už zdaleka tak činní v politice nejsou. Neúspěšný lídr sociálnědemokratické kandidátky v eurovolbách Pavel Poc, původní profesí ekolog, na sociálních sítích sdílí fotky bobrů a v posledních rozhovorech z konce jara přiznával, že zatím neví, co dál.

Žádný plán B po odchodu z politiky si prý nepřipravoval. A na aktuální otázky MF DNES, co dělá víc než čtvrt roku po opuštění bruselských lavic, neodpověděl. Podobně jeho kolegyně, lékařka Olga Sehnalová. Podle hlasů jejích spolustraníků se však od politiky zcela odstřihla, a ČSSD dokonce opustila. Sociolog Jan Keller členem strany ani nebyl, politiku ale dál glosuje v novinách.

Píše knížku, seče trávu

Psaním si krátí čas také bývalý poslanec Svobodných Jiří Payne a původní profesí reportér Jaromír Štětina, který byl v Evropském parlamentu za TOP 09 a Starosty.

„Odcházím do důchodu, hodlám napsat několik knížek,“ odpověděl Payne, jaderný fyzik, ale také třeba poradce tehdejšího prezidenta Václava Klause.

Zato Štětina už je s psaním dál. „Momentálně dokončuji svou novou knihu povídek, jmenuje se Sedmero královen,“ prozradil Štětina. „A seču trávu na zahradě,“ doplnil.

Kromě toho ale Štětina vykonává také funkci předsedy hnutí ESO, jehož představitelé se netají plánem úzce spolupracovat s TOP 09. A shodou okolností na konci listopadu, týden poté, co si TOP 09 zvolí na sněmu svoje nové vedení, se má konat i sněm Štětinova hnutí ESO.

Další plány naopak zatím zvažují dva Češi, kteří patřili v Bruselu k nejvlivnějším. „Věnuji se přípravě na několik konferencí, píšu příspěvky o evropském právu, vybaluji bedny z Bruselu. Jinak zvažuji několik nabídek na další působení,“ prozradil někdejší šéf právního výboru Evropského parlamentu Pavel Svoboda z KDU-ČSL.

A podobně mluví i Pavel Telička, který byl před pěti lety evropskou jedničkou hnutí ANO, ale během svého působení v Bruselu se názorově rozešel s šéfem hnutí Andrejem Babišem a založil mimo jiné i s dalším exposlancem za ANO Petrem Ježkem vlastní hnutí Hlas. S ním se chtějí pokusit zabodovat v příštích sněmovních volbách. Telička je v novém hnutí předsedou, Ježek místopředsedou.

„Co se týká nepolitické činnosti, cizeluji své představy a v příštích týdnech se definitivně rozhodnu,“ říká Telička. Ježek na dotazy MF DNES nereagoval. Serveru iROZHLAS.cz letos koncem května řekl, že má „nějaké prostředky“ z doby, kdy podnikal, a tak ho teď nic netlačí rozhodnout se, co dál.

Ke své dřívější práci se pak vrátila dvojice komunistických europoslanců. „Věnuji se původní profesi lékaře. Baví mě to, i když je to jiné než v Bruselu,“ sdělil Jiří Maštálka.

Politické ambice má nadále Maštálkův spolustraník z KSČM Jaromír Kohlíček, který v minulém volebním období v Bruselu zaskakoval za zesnulého Miloslava Ransdorfa.

„Jsem dál zastupitelem v Teplicích, členem Svazu bojovníků za svobodu. Zároveň s tím se připravuji na příští volby do krajského zastupitelstva, opět chci kandidovat. Vzhledem ke svým zkušenostem myslím, že mám co nabídnout. Také mám dvě zahrádky, čtyři děti, osm vnoučat. Pořád mám co dělat,“ tvrdí Kohlíček.