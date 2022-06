Na radaru se tvořil šnek. Srážky byly extrémní, říká meteoroložka

Je výjimečné, že napršelo 100 milimetrů za pouhých 24 hodin?

Samozřejmě přes 100 milimetrů za 24 hodin už je extrémní úhrn. Proto byla vydaná červená výstraha. Je to mimořádné množství srážek. Průměrný roční úhrn srážek je v Česku 673 milimetrů.

Je to průměrné číslo s tím, že se to pohybuje od nejsušších oblastí, kde je průměr 40 milimetrů až po hory, kde to je přes 1 500 milimetrů.

Za jak dlouho jindy takové množství naprší?

To takhle nedokážu říct. Tyto srážky byly způsobené vlnící se studenou frontou. Ona přímo ta linie konvergence, tedy sbíhavost, byla přímo nad jižními, středními Čechami a Prahou. Nad ní se tvořily intenzivní bouřky během večera, které potom přecházely do deště. Důvodem bylo, že se tvořila přízemní tlaková výše.

Pokud někdo sledoval radar, tak mohl vidět, že se tvořil takový šnek. Srážky se točily pořád dokola kvůli tlakové níži. I proto byly srážky tak intenzivní.

Čím je takové množství srážek způsobené? Hraje v tom roli klimatická změna?

Tak samozřejmě s tou klimatickou změnou jsou spojené častější extrémy počasí. Tím, že je vyšší teplota vzduchu, je větší množství vodních pár a tím pádem tedy i větší množství energie. Potom právě zažíváme větší extrémy počasí.

Na jedné straně bouřky, potom zase suchá období. To se s tou klimatickou změnou pořád pojí. Na to je roky upozorňováno, že právě extrémy budou tím hlavním problémem.

Byly extrémní srážky i jinde než v okolí Prahy?

V Praze a jejím okolí to bylo opravdu nejvíce. Extrémní bouřky a srážky byly, ale večer zaznamenány i v jižních Čechách. Tam to ale bylo hlavně kvůli krátkodobějším úhrnům. Napršelo tam kolem 40 milimetrů za pouhou půl hodinu a způsobilo to velké problémy.

V okolí Prahy se to nasčítalo, jak večerními bouřkami, tak potom intenzivním deštěm ve druhé polovině noci, kdy napršelo 50 milimetrů za pouhých pět až šest hodin.

Očekáváte, že bude pršet i v dalších dnech?

Teď by se měla situace na nějakou dobu uklidnit. Ještě během dneška čekáme místy déšť, přeháňky a nějakou ojedinělou bouřku. Postupně ale srážky budou slábnout. Teď ještě prší poměrně intenzivně hlavně na Ústecku a Středočeském kraji, i když už srážky nejsou takové jako večer v noci.

Zítra čekáme už jen ojedinělé přeháňky a bouřky. Další kolo bouřek přijde pravděpodobně v pondělí večer a potom během úterý a středy, kdy by mohly být opět silné i s přívalovými srážkami.

Objevily se během večera či noci nějaké extrémní jevy?

Během večerních hodin bouřky na jihu Čech byly doprovázeny i silnějšími nárazy větru. Takže to způsobovalo škody – lámání stromů.



Změnily se nějak bouřky oproti předchozím rokům?

Spíše v souvislosti, jak bylo včera výročí tornáda je hodně dotazů, zda jich je více. Je to spíše o tom, že teď díky novým technologiím – mobilům, je všechno dobře zdokumentováno.

Všechno se dozvíte hned – co se děje na druhém konci světa nebo na konci republiky. Všechno se vyfotí, zachytí. Je to spíše o lepší informovanosti, než že by to bylo horší. To bych si netroufla říct.