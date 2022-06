Dokážeme předpovědět velikost krup. Ale tornádo stále ne, říká meteorolog

Začali jste vydávat výstrahy před bouřkami a jejich silnými projevy častěji a preventivně po loňské zkušenosti s tornádem? Nebo si toho jen teď více všímáme?

Máte pravdu, cíleně více varujeme. Úplně ideální to ještě není a samozřejmě to ideálně mělo fungovat ještě před loňským tornádem. Nicméně i předtím byly impulzy trošku více upozorňovat i na jednotlivé nebezpečné jevy, které se ve velké oblasti, pro niž platí výstraha, mohou objevit. To znamená třeba kroupy, silné nárazy větru. Bouřky jsou totiž velmi malé ve srovnání s velkou plochou výstrahy. A mohou mít specifické projevy jen v některých místech. Změnila se ale především pravděpodobnost.

Důležité je, aby lidé věděli, že přichází silná bouře. A podle toho ochránili sami sebe. Majetek bude poškozený, ať chcete, nebo ne.