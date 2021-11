Piráty opouští další člen. Ve straně jsou extrémní levičáci, vysvětlil

K dnešnímu dni jsem vystoupil z Pirátské strany. Pirátem jsem byl čtyři roky. Co mě k tomuto rozhodnutí vedlo?



Mám pocit, že Pirátská strana je dnes jiná, než když jsem do ní vstupoval. Tehdy, v roce 2017, jsem měl pocit, že je to liberální středová strana. Líbilo se mi, že se klade důraz na transparentnost, na jasná pravidla, kterými by se všichni politici měli řídit a kterými bychom se měli řídit i my, Piráti. U Pirátů byli lidé pravicově i levicově zaměření. Názory členů b...yly někdy dost odlišné, ale na mě pozitivně zapůsobila právě ta "jednota v různosti". Čestnost a upřímnost v jednání pro mě byla víc než nějaká vytříbená ideologie.