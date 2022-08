Mlejnka prověřují jeho podřízení, to je postavené na hlavu, míní Randák

Je podle vás v pořádku, že nový šéf civilní rozvědky Petr Mlejnek stále nemá prověrku na přísně tajné?

Samozřejmě, že to v pořádku není. Pamatuji si, že někde na začátku 90. let či nějak po revoluci byl na prezidiu náměstkem pan Václav Jakubík. Ten na nejrůznější výjimky přetrvával na své funkci několik let. Kancléř Vratislav Mynář nemá prověrku a navíc ji nedostane, byla mu zamítnuta. A taky je ve své funkci.

V pořádku to není, ale žijeme v České republice. Je tady bordel. Určitě se to dá udělat tak, že tomu člověku po dobu, kdy ho teď budou prověřovat jeho podřízení, což je také na hlavu postavené, tak se mu může dát výjimka, aby funkci mohl vykonávat. A bude se čekat, jak dopadne prověrka. Což je víceméně jasné, jak dopadne.

Mluvíte o výjimce. Jak dlouho může trvat? Rok, dva...

To ne. Mám pocit, že to může trvat asi šest měsíců. Ale neberte mě za slovo, já v tomhle nejsem nijak kovaný. Nejsem papírový čert, abych tyto věci věděl.

Bylo by vhodnější, kdyby se stal šéfem ÚZSI někdo, kdo už prověrku na přísně tajné má?

To je jasné. Hlavně by to měl být člověk, který tomu rozumí. To je jedno.

Jméno pana Mlejnka slyšel poprvé z médií

Je pan Mlejnek vhodným člověkem?

Já jméno pana Mlejnka slyšel poprvé z médií. Vůbec nic o něm nevím. Pan ministr Vít Rakušan označil jeho životopis jako impozantní. Mně nijak zvlášť impozantní nepřipadá. Protože působil v některých soukromých firmách, jako je Škoda Transportation, jestli se nemýlím.

A to dokonce v době, kdy tam byl třeba pan Jiří Diviš a další, kteří jsou odsouzení. Takže ve mně to nevzbuzuje příliš důvěry. Říkám znovu, že je to můj dojem. Pan Mlejnek sám o sobě může být člověk, který je naprosto čistý. To by měla ukázat tedy bezpečnostní prověrka.

Co by tedy v současné situaci bylo vhodné?

Co se týče toho, jaké jsou kolem teď dohady, tak tady existuje krásné a čisté řešení. Pan Mlejnek je již ředitelem, ale nic nebrání panu ministrovi Rakušanovi, aby toho člověka postavil takzvaně mimo službu. Což je úkon, který se běžně dělá, když je nějaké podezření na něco. Po tu dobu než se prověří všechna ta podezření, která existují.

Pokud se ukáže, že pan Mlejnek je čistý jako lilie, tak nic nebrání panu ministrovi ho vrátit do funkce. Po tu dobu, kdy by byl postaven mimo službu, tak jeho pravomoci přebírá statutární zástupce. To bývá první náměstek dané služby. Vláda rozhodla tak, že pana Mlejnka jmenovala, nebude ho odvolávat a dokonce ho nepostaví ani mimo službu. Podle mě je to politická záležitost. Myslím si ale, že si tím vláda dost uškodila.

Rodinné kontakty budou věcí prověrky

Spekuluje se i o kontaktech v kauze Dozimetr...

Pokud je tam opravdu měl a pokud o nich věděl, tak tam nemá, co dělat. Pokud si nebyl vědom, že se tam něco děje, tak je to otázka k diskuzi. Podle mého názoru, než byl ten člověk jmenován, tak se měl k takovým věcem přiznat. Protože v tu dobu už ta kauza běžela. Oni teď samozřejmě budou říkat, že to udělal. Podle mého názoru to neudělal.

Jeho manželka měla firmu s člověkem odsouzeným za únik utajovaných informací. Je to jen další ukazatel toho, kdo vede nyní civilní rozvědku?

Podívejte se. To bude další věc bezpečnostní prověrky. Rodinné vztahy a kontakty jsou předmětem bezpečnostní prověrky. Pokud se tam někde najde podezřelá okolnost a skutečnost, tak by ten člověk neměl prověrku dostat. Říkám znovu, že tady je předem rozhodnuto o tom, že on prověrku dostane. Protože už ho prověřuje daná služba, tedy de facto jeho podřízení. Tam si myslím, že není cesty zpět.

Je podle vás správné, že prověrku dělají jeho podřízení?

Dříve ve zpravodajských službách byl nastaven systém, že každá zpravodajská služba má svůj bezpečnostní odbor. Ten se stará, aby nedocházelo přesně k tomuhle, k čemu teď dochází. Ten si prověřuje svoje lidi, je naprosto nezávislý na službě. Spadá pouze pod ředitele. Tudíž to bylo kdysi tak, že bezpečnostní odbor dělal prověrky všem lidem ze služby, kromě ředitele. Toho prověřovala jiná zpravodajská služba, třeba BIS.

Nějaký chytrák, nevím, co to bylo za hlavu, vymyslel – a byl přijat zákon někdy loni, mám dojem –, že i ředitele bude prověřovat služba, fakticky jeho podřízení. To je samozřejmě kravina, jak každý chápe. Takový je zákon.

Co všechno znamená na přísně tajné. Co všechno se prověřuje?

Všechno. Veškeré kontakty, kontakty jeho rodiny. Finanční situace. Jestli ten člověk neutrácí více než vydělá. Pokud ano, tak, kde ty peníze bere. Původ peněz, kterými disponuje.