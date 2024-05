Prezidentovi nic nezakážete, říká o motorce Forejt. Nizozemský král i pilotuje

Jak byste hodnotil záliby prezidenta Petra Pavla - jízdu na motorce, skok padákem, střelbu? Je to z protokolárního pohledu v pořádku, že je takto aktivní?

Pan prezident je stejný občan a člověk jako vy nebo já. To znamená, že je dospělý, za sebe zodpovědný a způsobilý ke všem úkonům, které činí. Může mít záliby, které ho baví. Ať to jsou šachy, piškvorky, šerm nebo skok padákem. To není nic zvláštního. Veřejnost a možná některá média si myslí, že existuje seznam povolených či zakázaných činností pro prezidenty. Neexistuje.

Prezident je hlava státu, když se rozhodne něco udělat, tak nemůže nikdo přijít a říct mu, že to dělat nemůže či nebude. Například z bezpečnostních důvodů mu mohou říct, že nesmí sedět u okna v restauraci, že se to nehodí. To je ale něco jiného. Zásah do soukromí, aby mu zakázali, že se nesmí věnovat sportu či aktivitám, které má rád, to se opravdu nesmí.

Působí jim to radost

Jak těžké je pak „ukočírovat“ všechny aktivity?

Je to vždycky o povaze člověka. Prezident nebo známé osoby jsou neustále pod dohledem. Je to velmi náročné. Potom pro ně může být například sport únikem, kdy vypustí, aby si udrželi jakýsi balanc. Například Vladimír Špidla chodil ráno běhat, ať byl doma nebo v zahraničí. Ochranka se mu musela přizpůsobit.

Třeba v Británii královská rodina jezdí většinou na koni, takže ochranka musí být schopná toho samého. To znamená, že každý má něco. Některá hlava státu skáče padákem nebo lyžuje. Je to věc jako u každého jiného. Působí jim to radost, dává možnost si odpočinout a vypustí také adrenalin, kterého mají hodně.

Například se to může zohlednit při cestě do zahraničí. Může se s tím i pak počítat v programu. Například, když jede hlava státu do severské země v zimě a je vášnivým lyžařem, tak se dá očekávat, že bude chtít zkusit jejich sjezdovky. S tím se dá počítat. Aby někdo ale upravoval diář prezidenta podle nebezpečnosti sportu, to opravdu ne.

26. února 2024

Může prezidentovi jeho aktivita pak například i pomoci při jednání s ostatními státníky?

Například nizozemský král Vilém Alexandr byl pilotem komerčních letů, aby si udržel hodiny jako aktivní pilot. Lidé to většinou nevěděli a dozvěděli se to až na konci cesty, když přistáli. Byla to taková zajímavost.

Když má někdo stejnou či podobnou zálibu, tak to potom může samozřejmě být společné téma. Sportovci se mezi sebou obecně dokážou bavit velmi dlouho a intenzivně.

Jak dopředu se například musí plánovat to, že prezident chce vyrazit na výlet na motorce? Musí o tom vědět kancelář prezidenta, nebo stačí dát vědět jen ochrance?

To jsou dvě věci. Pokud jde třeba o jízdu na motorce, ochranná služba bude mít například požadavek, pokud to není prezidentova motorka z garáže, kterou mají pod kontrolou, že chtějí stroj vidět. Budou chtít také znát trasu, kudy motorka pojede, aby se dokázali připravit.

Potom se musí zvolit někdo z ochranky, kdo s ním v tom tandemu pojede. Nemohou ho pustit z bodu A a čekat až v bodě B, zda se tam dopraví či nedopraví. Potom tady je také specifikum, že někdo z ochranky musí, neříkám, že to musí být vyloženě motorkář, ale musí to mít v krvi, aby prezidenta mohl doprovázet obstojně na cestách, když si tento způsobit dopravy zvolí.

„Držel jsem se někde uprostřed balíku,“ řekl Pavel. Běžci si s ním mohli povídat po celý výběh. (23. března 2024)

Může mít někdo z kanceláře prezidenta nějaké námitky, že se mu to například nezdá?

To je jako kdyby soused přišel k vám, která byste třeba vášnivě ráda skákala přes švihadlo, a řekl, že vám to zakazuje, protože to ohrožuje statiku domu. To je prostě nesmysl. Nikdo nemůže přijít k prezidentovi a něco mu zakázat. To je prostě nemožné.

Ani mě nenapadá činnost, která by mohla být prezidentovi zakázána. Třeba chodit v arabských zemích na tržiště nakoupit, to by asi byla opravdu záliba, která by stála za diskuzi.

Sporty ale nejsou tak nebezpečné a neobvyklé, že by se jich prezidenti museli vzdávat.

Ještě bych připomněl jednoho prezidenta z minulého století. Nebudu říkat jméno. Vášnivě rád běhal. Jeho bodyguardi z ochranné služby se dohodli, kdo bude běhat s ním. Jenže mezi nimi byli i výkonnostní běžci a byli daleko lepší než prezident sám. Bylo na nich vidět, že kvůli němu naschvál zpomalují. To se potom muselo zohlednit.