Prezidentovi v patách aneb jak jsem joggoval s Pavlem v Central Parku

To je na rohu 59. ulice a 6. avenue. Je půl osmé ráno a nad Central Parkem vychází slunce. Zelená oáza uprostřed Manhattanu už je plná běžců i cyklistů. Po chvíli přijíždí s newyorským policejním doprovodem auto pana prezidenta. Ten oděn do modrého trička, šedých maskáčových šortek a zeleno-oranžových běžeckých bot hbitě vystupuje ven.

Prozrazuje, že kvůli zpoždění svého projevu na Valném shromáždění večer nestihl na Američany pořádané recepci Joea Bidena, ale jinak je dobře naladěn. Prohlíží si Central Park Tower a další mrakodrapy, které poblíž v posledních letech vyrostly a jako úzké prsty trčí do nebe. Prý se na trochu pohybu po všech těch jednáních těšil.

V plánu je běžet dvě kolečka a trasa má celkem přibližně tři míle (4,8 kilometru). Na první okruh Pavel vyráží se svým doprovodem, novináři se přidávají při tom druhém, během něhož je zastávka na Bethesda Terrace. Prezident schází ze schodů k fontáně a doprovod se jako hrozen pohybuje kolem něj.

„Nebudete teď zrychlovat, že ne?“ ptám se ho. „Ne, ne, teď už ne,“ ujišťuje a rozhlíží se. „Tady končil John Wick, co?“ vzpomíná si na finální scénu filmu s Keanu Reevesem. Jde si opláchnout obličej k fontáně a zapózovat, přičemž k němu bezostyšně přijde „photobombovat“ kolemjdoucí. Prezident vše bere s úsměvem a muži na rozloučenou podá ruku. To už ale přichází rakouský pár a ptá se, jestli si s Pavlem může pořídit selfie. Ten vyhoví. „Miluju Prahu,“ říká spokojený Rakušan.

Vybíháme zpět na silnici a přichází krušná část. Když nemusím, neběhám. A ani na kolo už nemám čas. Hlava státu běží tak svižně, že by si snad měla nasadit přilbu. Po chvíli se mi tedy začíná hůř dýchat. Myslím na to, jak se tu v nemocnicích starají o lidi s infarktem a kolik to stojí. Se Zemanem by se tohle nestalo. Měl tu být náš šéfeditor Víťa Bureš, který běhá i ve spánku, ten by si to vychutnal víc.

Tempo teď naštěstí zvolňuje. Myslím na Forresta Gumpa a Zátopka a chytám druhý dech.

Tempo zrychlilo, ztrácím druhý dech. Ale je to už aspoň z kopce. Cítím mokrý pruh od potu na zádech, ale koukám, že nejsem sám. I ostatní začínají vypadat trochu znaveně.

Až na prezidenta, ten ukazuje, že je ve formě, a určitě by zvládl běhat ještě déle. Auto už ale čeká a program je nabitý. Má dnes před sebou ještě vystoupení na Radě bezpečnosti a galavečeři v České národní budově, jíž se zúčastní i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ještě jedno zamávání z auta a jede se. Tak příště v Lánech?