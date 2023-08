Pavel jel na motorce bez helmy. Počínání prezidenta zachytili lidé na videu

„Přijel sem, byl tady chumel lidí. Pak skočil na motorku a vyrazil na hlavní. Pár lidí na to koukalo a říkali: ‚Kde má helmu?‘ Že by bez ní neměl jezdit. I on by měl dodržovat pravidla a chovat se řádně,“ sdělil CNN Prima News autor záznamu.

Redakce iDNES.cz oslovila i mluvčí prezidenta s prosbou o vyjádření, dosud však odpověď nezískala. Policejní mluvčí Ondřej Moravčík pro iDNES.cz řekl, že prezidentovi žádný postih nehrozí. „Má imunitu,“ uvedl.

„Pan prezident si je chyby vědom, staví se k tomu čelem,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka po jednání s prezidentem. „Chyba se stala, pan prezident si je toho vědom,“ doplnil Kupka s tím, že Pavel dává peníze na dobročinnost.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima Prezident Petr Pavel jel na motorce bez helmy. Na videu, které redakci CNN Prima NEWS zaslal divák, je hlava státu natočena v obci Rtyně v Podkrkonoší. Řidič má přitom povinnost mít za jízdy na motocyklu na hlavě nasazenou a řádně připevněnou helmu.

