Jsme připraveni nouzový stav vyhlásit, říká v rozhovoru premiér Babiš

Rada vlády pro zdravotní rizika doporučila povinné očkování pro vybrané profese a také občany starší 60 let. Jaký na to máte osobně názor?

O povinném očkováním některých profesí se diskutuje v rámci ministerstva zdravotnictví už delší dobu. Teď poprvé zazněl názor docenta Hajdúcha očkovat lidi nad 60 let, kteří jsou nejvíce ohroženi těžkým průběhem covidu.

V Radě vlády pro zdravotní rizika návrh získal podporu. Pro se vyslovili i hejtmani. Ministerstvo zdravotnictví teď musí návrh detailně rozpracovat a ­najít podporu i ve vládě a u nastupující vládní koalice.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková uvedla, že povinné očkování neskončí jen u seniorů nad 60 let, ale že bude nutné povinně očkovat všechny dospělé. Umíte si to představit?

Myslím, že je potřeba primárně řešit očkování těch, které by covid mohl ohrozit na životě nebo by jim hrozil těžký průběh, a to je právě věková kategorie 60 plus. Samozřejmě že nejlepší by bylo lidi přesvědčit, ale někteří lidé se nechtějí očkovat, protože jsou pod vlivem dezinformací. U nás stále některé celebrity či politici vystupují proti očkování.

Opakovaně jsem proto poukazoval na rozdíl mezi Českem a Irskem, které má na rozdíl od nás proočkovanou většinu obyvatel. Počet hospitalizovaných je tam desetinásobně nižší než u nás, a přitom incidence nákazy byla v obou zemích podobná. To jednoznačně dokazuje prospěch očkování. Ti, co se nemůžou očkovat ze zdravotních důvodů, mohou požádat u praktického lékaře o výjimku.

Zvažujete navýšení očkovacích kapacit?

Čekací lhůty očkovacích center samozřejmě sledujeme. Většina očkovacích míst má čekací termíny jeden až tři dny. Pak je tu spousta očkovacích center bez registrace, kde lidé dostanou vakcínu na počkání. Lidé tam čekají podle toho, v kolik přijdou. Někdy hodinu, jindy jen třeba 30 minut.

Ale ano, nemocnice spadající pod ministerstvo zdravotnictví mají příkaz, aby permanentně sledovaly počet lidí čekajících na termín a v případě potřeby kapacitu navýšily. Kromě toho v pondělí otevřeme očkovací místo bez registrace v pražském obchodním centru Černý Most. Takže ano, kapacity navyšujeme.

Zlínský kraj ve středu jako první omezil společenské akce, kterých se účastní více než 100 lidí. Chcete se vyhnout nouzovému stavu cestou lokálních opatření?

Zlínský hejtman Radim Holiš vyzval hygienu, aby omezila společenské akce. Chápu pana hejtmana, ale situace se nevyvíjí dobře ani v jiných krajích a otázkou tedy je, zda by byla regionální opatření dostatečná. Celá debata o vyhlášení nouzového stavu vzešla právě od hejtmanů. Nejdřív nás totiž část z­nich k tomu vyzvala, ale na společném jednání o to nepožádali.

Jsem šokovaný z ­toho, že hora Říp nepatří státu, ale Lobkowiczům. Doufám, že je pan Lobkowicz vlastenec a mohl by Říp státu darovat. Nebo horu stát koupí, taky na to můžeme vyhlásit národní sbírku.

Takže nouzový stav není ve hře, dokud se na něm neshodnou všichni hejtmani?

Situaci vyhodnocujeme každý den. Pečlivě sledujeme situaci v nemocnicích, komunikujeme s řediteli hygienických stanic i hejtmany. Jsme připraveni nouzový stav vyhlásit, pokud to situace bude vyžadovat.

Budoucí vládní koalice včera představila svůj plán boje s covidem. Profesor Válek například uvedl, že opět obnoví uznávání PCR testů pro návštěvy restaurací. Co si o tom myslíte?

Budoucí vládní koalice nenavrhuje nic nového. Na jednu stranu říká, že podporuje očkování. Na druhou stranu chce dělat kroky, které sníží motivaci nechat se očkovat, a nesouhlasí s povinností očkování ani pro rizikové skupiny. Pokud vím, zrušilo ministerstvo zdravotnictví uznávání PCR testů primárně kvůli tomu, aby lidi motivovalo k­ očkování, a v posledních dnech jasně vidíme, že to funguje.

Zájem o očkování stoupl. Za úterý se naočkovalo 52 tisíc lidí. Ti, kteří se teď hlásí na očkování, většinou přiznávají, že je k tomu přimělo právě toto opatření. Vzali jsme si příklad z Rakouska a Německa, kde k tomu přistoupili úplně stejně. Sice je pěkné, že na tiskové konferenci vystoupili jako na orloji všichni lídři pětikoalice, ale byly to převážně nicneříkající fráze a mluvili o opatřeních, která se už dávno realizují.

Rád bych vyzval seniory nad 60 let, aby pokud možno hned výrazně omezili sociální kontakty a co nejrychleji se naočkovali třetí dávkou. Právě nenaočkovaní senioři totiž nejčastěji končí na odděleních JIP.

Nyní bych přešel ke sněmovní politice...

(skáče do řeči) Zatím moc do Sněmovny nechodím, protože mám stále plno práce jako premiér (smích).

Na ustavující schůzi jste byl...

Samozřejmě. Také si plním povinnosti poslance. V pondělky jezdím do Roudnice nad Labem, kde mám nově poslaneckou kancelář.

Když už jsme u toho, proč jste si kancelář zařídil právě tam?

Protože tam mám řadu přátel, Roudnice je nádherné historické město, ale čeká tam na nás také hodně práce jako na celém Ústecku. Musí se opravit most a postavit obchvat města. A jsem šokovaný z ­toho, že hora Říp nepatří státu, ale Lobkowiczům. Těm patří i zámek, který není v dobrém stavu.

A jaké s ním máte plány?

Jeden z občanů mě přivedl na nápad, že by stát měl Říp získat. Doufám, že je pan Lobkowicz vlastenec a mohl by Říp státu darovat. Nebo horu stát koupí, taky na to můžeme vyhlásit národní sbírku. Napíšu Lobkowiczům dopis a požádám je o jednání v této věci.

Prezident Miloš Zeman v pátek jmenuje Petra Fialu novým premiérem. Má však problém s kandidátem Pirátů na ministra zahraničí Janem Lipavským. Souhlasíte s prezidentem, že by ho neměl jmenovat?

Nechci do toho mluvit, ale panu prezidentovi se nedivím. Historicky jsme nejbližším spojencem Izraele, zatímco pan Lipavský to má asi nastavené jinak.

V posledních dnech na sebe upoutal pozornost také kandidát na ministra průmyslu Věslav Michalik. Mohl by být kvůli vlastnictví solárních elektráren ve střetu zájmů.

Ten střet zájmů je do očí bijící. Taky jsem četl, že neumí vysvětlit původ peněz z kyperské offshoreové firmy, která podle Michalikových slov patří jeho manželce. Má také zvláštní obchodní vazby na ruské podnikatele.

Pan Michalik měl navíc problém už v roce 2008, ale má mocného hlavního kmotra, který ho tenkrát zachránil. Divím se, že byl vůbec nominován do vlády. Ale to není moje starost, budeme budoucí vládu komentovat, až přebere odpovědnost.

Vicepremiér Karel Havlíček řekl, že hnutí ANO připravuje stínovou vládu. Kdo obsadí resorty po ČSSD nebo třeba i ministerstvo školství, když pan Plaga zůstane na ministerstvu jako politický náměstek?

Ne, to říkáte špatně. Pan Plaga bude fakticky dělat ministra dál. To je dobře, protože bude zabezpečena kontinuita naší vlády. Pochybuji, že by pan Gazdík resort bez pana Plagy zvládl.

Proč si to myslíte?

Pan Gazdík je sice profesí učitel, ale rozhodl se raději živit politikou. Ostatně jako všichni ve STAN. Nejdříve se přisáli na Kalouska, pak chtěli jít s Bělobrádkem a teď podvedli Piráty a vyšplhali se po jejich zádech do Sněmovny.