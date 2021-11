Třetí dávka pro lidi nad 60 let i chroniky bude dřív, oznámil Babiš

Lidé od 60 let se mohli k očkování hlásit nejpozději od 23. dubna, kdy byla otevřena registrace pro věkovou skupinu 60 až 65 let. Starší lidé a také zdravotníci, učitelé či chroničtí pacienti se mohli očkovat už dříve. Pro mnohé z nich tedy zkrácení intervalu pro přeočkování na pět měsíců výrazné urychlení neznamená, na posilující dávku by stejně začátkem prosince měli nárok.



Odborníci upozorňují na snížení účinnosti vakcín v čase. „Podle předběžné analýzy českých dat po půlroce klesá účinnost druhé dávky proti covidu u všech vakcín k 60 procentům, po tři čtvrtě roce pod 50 procent,“ napsal v pátek na twitteru předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Podle něj posilující třetí dávky zvyšují účinnost na 90 procent.

Premiér ve svém pořadu opět vyzval lidi k očkování a varoval před hoaxy na internetu. „Jedině očkování ochrání váš život, vaše zdraví. Očkovaní mají velkou šanci, že budou mít lepší průběh a na covid nezemřou. Já sám jsem se nechal naočkovat 3x,“ řekl Babiš.

Dále v pořadu uvedl, že pojišťovna VZP poslala praktikům informace o neočkovaných lidech. Praktici, kteří je aktivně vyhledají a přesvědčí k vakcinaci, získají peněžní bonus.

Babiš zmínil, že protilátkové koktejly jsou k dispozici a dalších 25 tisíc bude objednáno. „Dnes v noci nám jich Německo pujčí 5 tisíc, co měl Trump. Ty protilátky objednáváme a je důležité, aby je nemocnice podávaly.“

Tento týden proběhlo třikrát jednání vlády ohledně nově zavedených restrikcí. Vláda doporučila firmám práci z domova a schválila kompenzační bonus v případě karantény zaměstnanců. Vláda podle Babiše také pokračuje v řešení kompenzací pro zákazníky postižené energetickou krizí.



V pořadu premiér sdělil zprávu od poslankyně Schillerové, a to že směřujeme k mimořádně valorizaci důchodů od června 2022. „K mimořádné výplatě důchodů dochází v situaci, kdy se inflace pohybuje v sledovaném období nad pěti procentní hranicí.“ Průměrný starobní důchod se bez ohledu na mimořádnou valorizaci zvýší o 805 Kč a průměrný důchod pro rok 2022 bude 16 280 Kč.