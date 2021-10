Babiš se po odmlce ozval na síti. Chystá Čau lidi, Zemana lehce zmínil

Moc se omlouvám, že jsem vám včera nenapsal. Tak velice stručně. Strašně moc děkuju všem našim voličům. Bylo vás 1 458 140, kteří jste se rozhodli volit hnutí ANO .



Moc si toho vážím. Je to jenom o 41 973 hlasů méně, než jsme dostali v roce 2017 a jen o 35 765 hlasů méně než vítězné SPOLU. Po všech těch výmyslech a lžích, co o nás napsali, je to úplný zázrak.



Děkuju za něj a přijímám ho s pokorou.