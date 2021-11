Vláda bude schvalovat proticovidová opatření, projedná krizové ošetřovné

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD předloží návrh na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a obnovení příspěvku pro lidi v izolaci a karanténě.

Ministerstvo vnitra předloží návrh na zavedení práce z domova pro orgány a instituce státní správy. O maximální míru využívání práce z domova požádal premiér Andrej Babiš firmy.

Drtivě většině lidí nebude při vstupu do restaurací, provozoven služeb, na kulturní, sportovní a hromadné akce stačit negativní test na covid. S PCR testem si už vystačí jen rozočkovaní lidé, děti od 12 do 18 let a ti lidé, kteří jsou kontraindikováni, tedy nesmějí se očkovat. To bude muset být zapsáno do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Vláda se ve čtvrtek shodla také na pokračování plošného testování ve školách jednou týdně každé pondělí, testovat na covid-19 se bude od příštího týdne také ve firmách. Testování v práci čeká neočkované zaměstnance a vláda ještě potvrdí, zda i očkované, jimž je nad 65 let.