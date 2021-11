Už toho máme dost, nejsme řeholníci. Očkujte se, apelují sestry z nemocnic

„Původně jsme chtěly požádat o spolupráci, ale ne, voláme o pomoc. Pomozte nám, zdravotníkům. Již rok a půl žijeme v neustálém stresu a napětí. Mnoho z vás bylo doma, uklidili jste si byty a domy, měli čas na rodinu a na děti. My byli v práci. Pracovali jste z domova, my běhali okolo lůžek nemocných. Učili jste se s dětmi, naše děti čekaly, až se večer vrátíme domů,“ začíná otevřený dopis.

„Přicházíme již o druhý rok civilního života. Ani nevíme, jak uteklo příšerné jaro, kdy jsme bojovali s covidem, s neustálým příjmem nových pacientů a také bohužel se stovkami úmrtí. Často předčasných a zbytečných. Léto bylo pro nás ve znamení toho, že jsme se snažili naočkovat všechny lidi, aby se situace neopakovala. A je to tady znovu,“ stojí v něm dál.

Sestry v textu předpovídají, že je čekají Vánoce s pacienty na kyslíku, u infuzních stojanů a v ochranných oblecích.



„Už toho máme dost. Jsme profesionálové, zkušení zdravotníci, ale nejsme řeholníci, máme také svoje životy. A do těch nepatří 25 dvanáctihodinových směn v měsíci.“



V další části vypočítávají, kolik oddělení v jednotlivých nemocnicích se muselo v minulosti proměnit na covidová nebo se vyjadřují k mýtům, které kolem očkování vznikly.

„Ano, i naočkovaný může mít v těle virus, ale kdyby nebyl zdroj, nenakazí se. Svým odporem k očkování jen pomáháte šíření covidu a jeho mutacím. Proboha, co je to za řeči o neozkoušené látce. Myslíte si opravdu, že by Evropská léková agentura pustila do světa jed? Miliony lidí jsou naočkovány, co chcete za větší studii? Kde bychom byli bez očkování proti jiným nemocem? Mrtví!“

Zároveň vyzvaly všechny, kteří označují covid a chřipečku, aby jim přišli pomoci.



„Někdo musí donést pacientovi mísu, umýt ho nebo asistovat u toho, když už mu není pomoci. Ano, i to je práce v nemocnicích a není na ni třeba žádné přehnané zdravotnické vzdělání, všichni vás rádi jako dobrovolníka zaškolíme. Sestry připravují léky, ředí a zavádějí infuze, obsluhují dýchací přístroje a umělé ledviny. A navíc je nás málo a bude nás ještě méně. Takže pomoc uvítáme, tím si buďte jistí.“

V Ústeckém kraji za týden testy potvrdily nákazu u 4640 lidí, což je o 1674 více než před týdnem. Nemocnice rozšiřují covidové jednotky. V nemocnicích je v regionu s koronavirem nyní 262 lidí, z toho 33 je na jednotkách intenzivní péče (JIP).

Čtyři špitály už kvůli chybějícímu personálu požádaly o pomoc armádu. Roste totiž počet zaměstnanců, kteří zůstávají doma, aby pečovali o členy domácnosti. Několik zdravotníků také po předchozích covidových vlnách profesi opustilo. Neakutní zdravotní péče se již částečně již omezila.

V Ústeckém kraji s 817 tisíc obyvateli má alespoň jednu dávku vakcíny podle ministerstva zdravotnictví 458 tisíc lidí.