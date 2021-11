Ve čtvrtek přibylo 13 tisíc nakažených, v nemocnicích je téměř pět tisíc lidí

Ve čtvrtek laboratoře v Česku odhalily 13 374 případů koronaviru. Je to o bezmála 3000 víc než před týdnem, ale méně než v rekordní úterý, kdy přibylo přes 22 000 nakažených. Počet lidí, kteří s covidem skončili v nemocnicích, stoupl na 4750. Oproti předchozímu týdnu je to o tisíc víc. Skoro 700 covidových pacientů bylo v těžkém stavu. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.