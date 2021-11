Na očkování de facto musíme. Reportáž z obce bez lékaře, kam zajel mobilní tým

Očkovací tým do obce, která má přes čtyři stovky obyvatel a chybí jí ambulance praktického lékaře, dorazil v pátek odpoledne. Na jeho příjezd obyvatele upozorňoval plakát na úřední desce, hned před radnicí. Tam také očkovací tým zřídil improvizované očkovací centrum.

Plakát oznamující příjezd očkovacího týmu. (19. listopadu 2021) | foto: iDNES.cz

Ještě než se otevřely dveře malého očkovacího centra, tvořila se před nimi fronta. Krátce po 15. hodině v ní stálo asi 8 lidí. „Jdeme se očkovat, protože musíme. Jinak bych chodila na testy, chodila jsem doteď. Klidně bych si je i platila. Byli jsme donuceni,“ posteskla si ve frontě jedna z čekajících, která jde teprve na první dávku. S ní souhlasí i další, kteří čekají, až si je koordinátor mobilního očkovacího týmu zavolá.



Řada lidí chce chodit do hospody

„Zeptejte se starosty,“ hlásá skupinka před úřadem, když přichází starosta obce Květná, která se nachází nedaleko Poličky a Svitav, Petr Škvařil. „Starosto, co tady očkují - Pfizer nebo co?,“ nahlas padají dotazy, když na malou zahrádku před úřadem vstupuje.

„Oslovili nás už před měsícem. Je to takové menší místečko. Minule, když tady byli, přišlo méně lidí než nyní, fronta tu rozhodně nebyla. Zájem byl třetinový až čtvrtinový,“ říká starosta Švařil s tím, že zájem je v pátek zřejmě kvůli opatřením.

„Řada lidí chodí do práce či chce do hospody, tak jsou nuceni,“ doplňuje starosta, který proočkovanost obce odhaduje na zhruba 50 procent.

„Předtím, když se někdo očkoval, tak to byl psanec. Teď to je borec. Doba se mění. Je to tak?“ Petr Škvařil starosta Květné

„Není to osilnivý číslo, ale ani malé číslo,“ podotýká a zároveň dodává: „Předtím, když se někdo očkoval, tak to byl psanec. Teď to je borec. Doba se mění. Je to tak?“



Jeho sousedé ve frontě s ním jednohlasně souhlasí. „Je to tak,“ podotýkají.



V obci bylo improvizované očkovací centrum na obecném úřadě. (19. listopadu 2021) | foto: iDNES.cz

V tu dobu se již otevírají dveře očkovacího místa. „Jdu na první dávku, protože jsem to pořád odkládal, čekal jsem, že se přihodí něco lepšího nebo se situace zlepší. Jelikož je tak, jak to je, tak jsem de facto donucený se nechat očkovat,“ popisuje redaktorce pan Milan, který dorazil krátce po třetí odpoledne.



V Německu nás vyhodili z benzinky

Ten zároveň podotýká, že dosud chodil na testy. „Teď to má úplně jiný spád. Kdyby vláda nenařídila nová pravidla, tak nevím jestli bych šel na očkování i tak. Moje manželka pracuje ve zdravotnictví, ta se nechala očkovat hned, ale ona je přesvědčená, že očkovat je správně. Takže pořád vedeme diskuze jestli jo, nebo ne,“ vysvětluje pan Milan, kterého prý manželka přesvědčuje že, když nejde na očkování, dělá chybu.

„Z nákazy mám strach, ale připadám si jakoby donucený k očkování.“ Milan obyvatel Květné

„Já jsem zase takový, že si říkám, že to může mít vedlejší účinky, nebo se dozvíte, že je to na základu, který není prověřený. Pořád s tím koketuji, jestli je to dobře, nebo ne. Pak slyšíte, že to někomu zhorší imunitu. Takže jsem nebyl přesvědčen. Teď jsem jakoby donucený,“ přiznává dále. Přesvědčený prý není, ale zároveň přiznává, že z nákazy má strach.



„Kdyby mě to potkalo, tak mám strach, co to se mnou bude dělat. Nikdo neví, jestli máte v sobě něco špatného, co se pak projeví,“ pokračuje s tím, že si vybere vakcínu Pfizer.

„Vybral bych si Modernu, ale tu tady nemají. Nechápu, proč očkují Janssen. To ztrácí smysl, když je na dva měsíce. Do některých států, protože chceme cestovat, ho nebudou akceptovat,“ pokračuje pan Milan. Ten přidává zkušenost z Německa, kde platí přísná pravidla pro neočkované.



„Tam nás vyhodili z benzinky. Manželka ukázala očkovací certifikát, ale jelikož jsem byl s ní, tak jí normálně odebrali kafe a vyhodili nás z bezinky ven. Je to ponižující,“ dodává pan Milan, kterého již volá koordinátor očkovacího týmu Radek Müller.



U někoho to může vyvolat negativní reakce

Ten zájemce na očkování dovede do čekárny, kterou tvoří chodba s několika židlemi. Vedle v kanceláři je pak již připraven lékař s administrativním pracovníkem a sestrou, která aplikuje vakcínu.

Lékař a administrativní pracovník z očkovacího týmu. (19. listopadu 2021) | foto: iDNES.cz

„Očkujeme Pfizer i Janssen. Lidé sem mohou přijít i na třetí posilující dávku. Zájem o ní je. Převážně se jedná o lidi v důchodovém věku. Mladším vlastně lhůta ještě neuplynula,“ říká Müller, který se svým týmem byl v pátek očkovat také ve firmách.



„Tam byl zájem tak půl na půl. Obecně to je kvůli opatřením asi vyšší. Pokud jdou lidé poprvé na očkování, tak převažuje zájem o jednodávkou vakcínu,“ podotýká dále koordinátor mobilního očkovacího týmu. Sám však přiznává, že lidí se neptají na to, proč se rozhodli pro očkování.

„U někoho to může vyvolat negativní reakce. Někdo nemohl ze zdravotních důvodů či ho donutila vládní opatření. Dotazy ale neklademe,“ zdůrazňuje a ukazuje na provizorní ordinaci: „Támhle je administrátor, který zadává do systému. Vedle je pan doktor, který provede s očkovaným konzultaci a pak jdou na očkování. Následně je čeká 15 minut v čekárně, kde očkované hlídáme.“



Mezitím malou silničku u obecního úřadu zaplavují další auta a další zájemci o očkování. „Nedělám to kvůli zdraví, ale kvůli tomu, abych mohl třeba do hospody nebo za zábavou,“ přiznává dvacetiletý Petr, který covid prodělal před půl rokem. „Měl jsem imunitu. A je to opravdu kvůli opatřením,“ dodává ve frontě, ve které čekal před půl pátou odpoledne.

V tu dobu v ní stálo dalších deset lidí. „Vůbec se mě na to neptejte, bych musela být drsná,“ naštvaně říká žena, která rovněž čeká ve frontě na očkování.

Zájem je za poslední měsíc velký

Předseda pobočky Východní Čechy Asociace klinických psychologů Jan Bažant pro iDNES.cz potvrdil, že motivací jsou pro nově očkované zřejmě různé benefity, které jim očkování nabízí. „Pokud se vrátíme opět k teoriím rozhodování, lze zvažovat poměr nákladů a benefitů. Restrikce pro neočkované, například zákaz návštěv fitcenter či restauračních zařízení, může racionálně a logicky převážit nad názory či informacemi, které byly proti,“ řekl Jan Bažant.

Pardubický kraj pravidelně do měst vypravuje očkovací kamiony či týmy, a to již od poloviny letošního června. Za tu dobu v kamionu stihli naočkovat přes 16 500 lidí. „Zájem je za poslední měsíc velký, a to i v menších obcích,“ dodala pro iDNES.cz mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.