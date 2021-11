Co dělat, má vědět vláda, tepal hejtman Grolich Babiše. Brno přeloží nemocné

Grolich (KDU-ČSL) totiž zvažoval zavedení podobných opatření jako Zlínský kraj, který chce od pondělí omezit hromadné akce. Na středeční speciální tiskové konferenci však tento krok označil za slepou uličku.

„Stejně opatření zůstanou na stole vládě, která je musí schválit. Vláda musí jednat plošně. Podle slov pana premiéra jsem pochopil, že v pátek by plošná opatření měla padnout,“ prohlásil Grolich.

Ten kritizoval právě liknavost vlády v demisi v čele s Andrejem Babišem (ANO). „Vláda musí vědět, jaká opatření jsou potřeba vydat. Pan premiér se musí přestat vymlouvat na hejtmany. Pokud mu mají hejtmani diktovat, co má dělat, tak takového premiéra nepotřebujeme,“ uvedl Grolich.

Nebrání se vyhlášení nouzového stavu, i když podle něj není potřeba a k požadovaným opatřením stačí pandemický zákon. Ten označil za dílo současné vlády.

„My jako hejtmani jsme měli řadu připomínek, které nebyly přijaty. Hygienici měli řadu připomínek, které nebyly přijaty. Tato vláda zákon přijala špatně a jsou v něm mezery, ale nám v tuto chvíli stačí. Pokud nestačí vládě, ať si vyhlásí nouzový stav, je to podle mě logický krok a mně to nevadí,“ podotkl jihomoravský hejtman.

„Nejde o žádnou politickou hru. Každý den sledujeme, kolik lidí umírá, a je jasné, kdo je za to zodpovědný. Je to vláda. Ukázalo se, že i to, co vymysleli ve Zlíně, musí schválit vláda. Nikdo jiný než vláda za to zodpovědný není,“ uvedl Grolich. „Pan premiér říká, že nic nedělám. Pokud ho moje nicnedělání přimělo konečně jednat, tak jsem za něj rád,“ doplnil.

Z JIPek se nemusíte vrátit, varuje hejtman

Grolich připomněl, že lockdown byl vyhlášen už v Rakousku i na Slovensku. „Nemyslím si, že je potřeba tvrdý lockdown, abychom všichni seděli doma. Za mě je podstatné, aby se omezily sociální kontakty. Důležitá je kombinace opatření, mohou být omezeny akce typu rozsvěcení vánočních stromům,“ nastínil hejtman.

Pokud podle něj vláda v pátek nezasáhne, problém jen oddálí a později bude nucena k razantním krokům extrémní situací. „Covid se na hranicích nezastaví,“ glosval Grolich s odkazem na Rakousko a Slovensko.

Apeloval také na obyvatele, aby byli zodpovědní a omezili sociální kontakty na minimum.

„A zrušte prosím akce typu covid párty, které se opravdu dějí, aby se lidé nakazili a získali imunitu. Vy tu imunitu možná získáte, ale možná také projdete rukama profesora (Vladimíra) Šrámka a budete rádi, když se vrátíte. Na JIPkách končí i mladé ročníky a některé už se do života nevrátí,“ upozornil.

Nemocnice jsou u stropu svých možností

Grolich před svým vystoupením jednal právě s covidovým koordinátorem Šrámkem a hygieniky. Šrámek oznámil, že Jihomoravský kraj žádá o pomoc v nemocnicích armádu. Čtyři pacienty na ventilátoru a patnáct na běžném lůžku bude převezeno do Prahy.

Podle informací ČTK do šesti nemocnic, např. do Motola, vojenské, vinohradské či na Bulovku.

Šrámek také považuje za logické omezení nebo zrušení velkých společenských akcí. Jihomoravský kraj je v současnosti jedním z nejvíce postižených šířením nákazy.

Má také nejvíce nakažených pacientů v nemocnicích, a to přes 900. „Prakticky všechna zdravotnická zařízení v kraji se dostávají na strop svých možností,“ upozornil Šrámek.

Nemocnice v Kyjově proto v úterý vyhlásila stav hromadného postižení osob. V praxi to znamená, že se téměř dostala do stavu, že se o pacienty na ARO s plicní ventilací nemůže postarat odborně vyškolený lékař. Ve středu ke stejnému kroku sáhli ve Vyškově.