Za špehování v domácnostech získal anticenu i robotický vysavač

Ceny pořádá nevládní organizace Iuridicum Remedium a o vítězích rozhoduje porota složená z odborné veřejnosti a novinářů. V kategorii firemní slídil v letošním roce získala antiocenění společnost iRobot se svými vysavači Roomba. Porotci odůvodnili svoje rozhodnutí tím, že vysavač dokáže při uklízení domácnosti nejen mapovat půdorysy budov a objektů, ale dokáže také pořizovat snímky. Získané informace následně odesílá na centrálu k marketingovým účelům. „Sbírání osobních dat by mělo být vykoupeno zlepšením služeb pro uživatele,“ řekl marketingový odborník Adam Ondráček. To ale u firmy iRobot nebylo podle expertů hlavní motivací. Společnost se snažila získat data, která chtěla prodat dalším stranám.

Výkonný ředitel firmy iRobot Colin Angle v minulosti v rozhovoru pro agenturu Reuters bránil výrobky ujištěním, že vysavač nebude šířit data bez souhlasu zákazníků.



Úředním slídilem za loňský rok se stala Finanční správa za vyžadování informací o svatebních hostinách od novomanželů. Pochybné praktiky se objevily v Olomouckém kraji, kde úředníci v souvislosti s EET vyzývali novomanžele, aby dodali informace o svatební hostině jako byla útrata, počet hostů, místo hostiny a místo, kde hosté byli ubytováni. Hrozili při tom statisícovými pokutami. „Samotnou oprávněnost výzvy následně zpochybnila řada expertů na daňové právo,“ vysvětlilo Iuridicum Remedium ve svém odůvodnění. „Cenu dostává Finanční správa za svou argumentaci, kterou zvolila. Exces nepřiznala, popsala ho jako zákonný i když necitlivý,“ doplnil Robert Malecký z Hlídacího psa.

Výrok Velkého bratra získal Petr Stuchlík, bývalý kandidát ANO na pražského primátora.ANO přišlo s nápadem, aby do stovek pražských škol byly instalovány bezpečnostní kamery. Stuchlík to okomentoval slovy:„… Nedokážu si představit, proč by náš návrh školy odmítly. Není to nic proti ničemu a je vždy lepší, když tam bude bezpečno…“ Proti nápadu se ale rychle ohradili představitelé některých škol. Vadilo jim, že kamerové systémy by byly zásahem do soukromí žáků i učitelů.

„Především tady zaznívá nekritická víra, že kamera přinese automaticky větší bezpečnost, což není tak úplně pravda,“ vysvětlila udělení ceny Petru Stuchlíkovi odborná porota.

Cenu pro dlouhodobého slídila získala společnost Facebook za: „Invazivní a dlouhodobě nezodpovědný přístup k osobním datům uživatelů i dalších osob.“ V roce 2018 se na veřejnosti objevily informace, že společnost Cambridge Analytica získala přes facebook data desítek milionů uživatelů sociální sítě, které následně zneužila při předvolebních kampaních. Pro Facebook je to už druhá anticena z Big Brother Awards, první získal v roce 2009.

Naopak pozitivní cenu Edwarda Snowdena získala spotřebitelská organizace BEUC. „Důvodem ocenění je podání podnětu ke kontrole společnosti Google,“ vysvětlili organizátoři. Podnět byl společně podán sedmi členských státech Evropské unie, včetně České republiky. Spotřebitelské organizace kritizovaly praktiky, kterými nadnárodní společnost manipuluje uživatele k tomu aby umožnili přístup ke svým citlivým údajům.