Pošty pro tebe není třeba, kontakt vám sežene i ministerstvo. Za pětistovku

Jak na to Služba je určena pro občany ČR. Žádost o zprostředkování kontaktu může podat osoba starší 15 let, musí mít písemné vyhotovení.

Hledaná osoba se rovněž kontaktuje písemnou formou, po její jednoznačné identifikaci ministerstvo této osobě sdělí údaje toho, kdo ji hledá.

Žádost musí obsahovat co nejvíce známých informací, podle kterých je možné dotyčného identifikovat v dostupných evidencích – jméno, rodné příjmení, datum narození, poslední známou adresu.

Žádost lze podat na matričním úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, na krajském úřadu nebo na ministerstvu vnitra.

Za zprostředkování kontaktu uhradí občan správní poplatek - kolek ve výši 500,- Kč.