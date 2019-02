ANO mohu posunout dál, říká Stuchlík. Zároveň nevylučuje konec v politice

Nedělní sněm ANO, na kterém se bude volit vedení hnutí, nepřinese podle očekávání žádné zvraty. Největším překvapením však byla dosud snaha neúspěšného kandidáta na pražského primátora Petra Stuchlíka se do vedení ANO také dostat. Svým rozhodnutím vyvolal na začátku roku překvapení a dosud dělal tajnosti v tom, jestli nakonec bude kandidovat na nedělním sněmu či nikoli. Nakonec se chce spíše dostat do vedení pražského ANO, které se bude volit v říjnu. A to i přesto, že se popisuje jako „politik nezkušený, začínající, opoziční, komunální, nezaměstnaný“. Pokud by uspěl, nevylučuje, že by se mohl zbavit straníků, které kritizuje.

Loni po volbách jste řekl, že nemáte potřebu něco dokazovat sbíráním politických funkcí. Proč tedy teď máte snahu se dostat do předsednictva ANO?

Důvodem, proč jsem vstoupil do politiky, byla nabídka od premiéra Andreje Babiše na vrcholnou exekutivní pozici v Praze. Pokud nemám hodit ručník do ringu po prvním neúspěchu, což nejsem zvyklý, tak chci být součástí pražské politiky. Jestliže mám být její součástí, musím a chci mít vliv. Proto jsem se stal členem ANO. A pokud mám hnutí v Praze někam posunout, musím ho lépe poznat. Proto jsem poslal na začátku ledna kandidátský dopis. Za týden po odeslání jsme se dozvěděl o ANO více, než za posledního půl roku.

Nakonec tedy nemáte ambici kandidovat do předsednictva ANO, jak jste oznámil začátkem roku? Dosud jste totiž nevylučoval, že to zkusíte.

Musí vás někdo navrhnout, musí vás někdo schválit. Nebudu předjímat všechny možnosti, ale já o to nijak aktivně usilovat nebudu. Jestli mi něco nepomáhá mezi členy, tak je to pověst možná trochu protekčního králíka z klobouku, který si na rozdíl od členů hnutí nic neodpracoval. Takže já teď objíždím 21 oblastních organizací hnutí v Praze a cílem jsou pro mě volby do předsednictva pražského ANO v říjnu. Jsem připraven si to odpracovat, ale jestli o mě nebudou členové stát, nemusím to dělat za každou cenu.

Takže e-mail vašim straníkům byl spíše snahou na sebe upozornit, než vážně míněná snaha kandidovat do celostátního vedení ANO?

Ta ambice byla vážně míněná. Ale ne za každou cenu. Měl jsem reakce od členů hnutí a jeho aparátu, kteří mi řekli, že můj dopis nerozešlou. Aparát se mi snaží výrazně bránit vstupu do ANO. To mi otevřelo oči ohledně stavu hnutí. Jsou tam lidé, nejen v Praze, kteří se snaží hnutí uzavřít před konkurencí z vnějšku. Mohu tomu rozumět, ale je to možná začátek konce strany.

Je otázka, zda vám v něčem bránil aparát, nebo jste chtěl jen více, než jste mohl dostat. Chtěl jste do předsednictví ANO, aniž byste byl v tu chvíli vůbec členem hnutí. Tím už nyní jste. Údajně jste byl asi nejrychleji přijatým členem.

To je oblíbený bonmot Jana Říčaře (předsedy ANO v Praze – pozn. red.), ale nemá pravdu. V historii pražského hnutí jsou členové, kteří byli přijati rychleji. Buď to Říčař neví, nebo záměrně lže. Nebyl jsem nejrychleji přijatým členem v Praze, natož v celé České republice.

Kdo byl tedy přijatý rychleji než vy, když říkáte, že to není pravda?

Vím minimálně o dvou lidech, ale nechci je jmenovat. Nemyslím, že je to důležité. Důležité je, že argument pražského předsedy je lež.

Když to ale tajíte, tak vaše tvrzení není ničím podložené a je to spíše jen výkřik do tmy.

Já ta jména znám, jsou tady, ale neřeknu vám je.

Chcete do vedení ANO v Praze. Pomůže vám ve vaší snaze Andrej Babiš, který si vás coby předseda loni vybral jako pražského lídra do komunálních voleb?

Pan premiér pomáhá lidem v rámci nadace Agrofert...

Ale mně jde o to, jestli vás podpoří ve volbě do vedení pražské organizace hnutí, které se chcete zúčastnit.

To se musíte zeptat jeho.

Vy jej o podporu požádáte?

To si nechám pro sebe.

Bavil jste se s ním o vaši kandidatuře do celostátního vedení ANO? Protože to bylo celkem překvapivé oznámení z vaší strany, byť teď naznačujete, že to nebylo míněno příliš vážně.

Číslo na premiéra stále mám, ne jedno. Jsem s ním v kontaktu a vyměňujeme si své názory a postoje. Nemyslím si ale, že bych měl naši komunikaci tlumočit přes média. Pan premiér je ale zkušený politik, má politický cit, který funguje, když se podíváte na preference hnutí. Já jsem politik nezkušený, začínající, opoziční, komunální, nezaměstnaný. Takže samozřejmě postojům zkušeného politika naslouchám. Kdybych necítil podporu vrcholného vedení ANO, tak bych do takové ambice nešel.

Lídr ANO v Brně Petr Vokřál bude o víkendu pravděpodobně zvolen místopředsedou hnutí, stejné to bude asi u ostravského lídra Tomáše Macury. Jak vnímáte, že vás je snaha spíše uklidit z očí?

Členové hnutí vnímají jistý podíl zásluhovosti. Pokud má někdo pocit, že delší doba v hnutí znamená, že má nárok na funkci a naopak, tak tomu rozumím. Chápu, že to tak funguje, ale myslím si, že to politickým stranám škodí. V Praze je parta čtyř lidí, která krajskou organizaci ovládá:Jan Říčař, Radomír Nepil, Matěj Fichtner a Patrik Nacher. Mají k sobě blízko, já jsme pro ně nový člověk a chápu jejich odmítavý postoj, ale přijde mi chybný. Podobně je to tomu na celostátní úrovni. S Petrem Vokřálem i Tomášem Macurou si lidsky rozumíme, ale vnímám jejich rozpačitost z toho, že se najednou zjevil nějaký Stuchlík, zatímco oni na něčem roky pracovali. Z jejich pohledu se možná cpu někam, kam ještě nepatřím a musím si to odpracovat.

A vy myslíte, že jste si to už odpracoval?

Ne.

Takže se tam vlastně cpete.

Ne. Já se tam necpu za každou cenu, jen jsem vyhodil rukavici, upozornil na to, že je tu nový člen, který má ambici změnit pražské ANO, které má dlouhodobě problémy. Že je tu člen, který je možná politicky naivní a není součástí vaší party, kde se všichni znáte, ale pokud jej vezmete mezi sebe, tak může pomoci. Jestli uznají, že si ještě musím něco odpracovat, tak proč ne. Já ale taky nemusím čekat věčně. Musí to dávat smysl všem stranám. Brněnské ANO má Petra Vokřála, ostravské Tomáše Macuru, tak já jsem připraven být tváří hnutí v Praze.

Proto objíždíte všechny možné pražské straníky, abyste získal do podzimu podporu?

V jednotlivých částech Prahy je mnoho zajímavých lidí, kteří jsou v ANO, jen nejsou vidět. Chtěl bych je vytáhnout, aby byli víc vidět. Teď je za pražské ANO vidět nejvíce Patrik Nacher, který ale není jeho členem.

Ty lidi chcete vytáhnout do vedení hnutí v metropoli?

Chci využít jejich know-how. Mohli by komentovat oblasti, kterým já nerozumím, ale oni ano.

Takže je to vaše sólová akce, na jejíž konci skončíte třeba ve vedení s lidmi, vůči nimž se vymezujete. To asi neuděláte moc změn, které zamýšlíte.

Uvidíme do října, jestli do toho půjde ještě někdo další. Moje životní zkušenost je, že sám člověk nic nezmůže. Potřebujete kolem sebe tým lidí a podporovatelů. Já jsem zatím nedostal oficiální oznámení o tom, že jsem se stal členem ANO. Až to budu mít potvrzené, můžu začít něco dělat. Navíc mé počínání vyvolává u ostatních spoustu otazníků a nepřátelství.

Jestli to není i proto, že jste v dopise spolustraníkům nešetřil své kolegy kritikou a mimo jiné jste uvedl, že jsou lidé, kteří nic nedělají a jen se vezou.

Říkal jsem, že je tu spousta zajímavých lidí, ale také ti, kteří neunesli čtyřletou moc v Praze. Nikam hnutí neposouvají a loňské volební výsledky tomu odpovídají.

Pokud byste byl zvolen do vedení ANO v Praze, dá se očekávat, že byste se snažil zbavit lidí, kteří nejsou aktivní a spíše se vezou?

Teď to neplánuji, ale pojďme si to říct, až tam budu.

Od chvíle, kdy bylo po pražských volbách, kde ANO skončilo až páté, kritizujete vedení hnutí v Praze. Není to náhodou určitý nářek a pomsta za to, že vás nezvali mezi sebe?

Mám to zapotřebí? Nechci, aby to znělo nafoukaně, ale proč bych to dělal? Nepotřebuji si s nimi vyřizovat účty. Nečekal jsem otevřenou náruč. Už během předvolební kampaně nebyly všechny negativní věci vůči mně jen dílem politické konkurence. S něčím přišli i zhrzení spolustraníci. Já si můžu říct, že se vracím do byznysu a půjdu. Dneska jsem fakticky nezaměstnaný člověk, který žije ze svých úspor z minulých investic. Jsem ale bojovník, který to nevzdává.

A nevzdáte to s politikou v říjnu, pokud byste neuspěl se svou snahou stanout v čele pražského ANO?

Dokud uvidím smysl pro pražské ANO a město, tak to nevzdám. Budu tu, dokud to bude dávat smysl. Jestli ten smysl uvidím i v říjnu po volbách, nechci předjímat. Je třeba být flexibilní a reagovat na to, co jak funguje. Uvidím, jestli vytrvám.