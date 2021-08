V Afghánistánu máme ještě čtyři rodiny s dětmi. Zachraňme je, vyzývá Pašková

Rodiny mají velký strach a prosí, ať je tam Česko nenechá a zachrání je, nebo alespoň jejich děti.

„V Afghánistánu zůstali čtyři tlumočníci s rodinami a dále víme o dvou Čechoafgháncích, kteří v Česku mají mnoho let trvalý pobyt. Opakují, že situace na místě se zhoršuje a že se velmi strachují. Ti, kteří mají děti, mají strach zejména o ně. A prosí, aby jim Česká republika pomohla, abychom to nějak někde vyřídili. Někteří chtějí, ať zachráníme aspoň jejich děti,“ uvedla v Interview Miroslava Pašková, která je s těmito lidmi v kontaktu.



Ministerstvo zahraničí s nimi podle ní nekomunikuje. „Ti lidé vůbec nedostávají informace a nikdo se jim nevěnuje. Nechápu, proč není nějaká linka, kam by si mohli zavolat, kde by se jim dostalo nějaké útěchy, ale i informací. Například informace, kudy je nejlepší se dostat na letiště,“ zdůraznila předsedkyně spolku Vlčí Máky.

Jeden z tlumočníků se podle ní ve středu dostal na letiště. Když jeho rodina ale chtěla informace od resortu zahraničí o tom, jak se tam také nejlépe dostat, nedostala je. „To musí odkomunikovat ministerstvo,“ apelovala Pašková.



Podle ní lidem, kteří jsou stále v Afghánistánu, hrozí nebezpečí, protože pracovali pro spojence. Tálibánci údajně stále chodí po domech a ptají se sousedů, kdo pro koho pracoval.



U letiště jsou davy lidí. Lidé po sobě šlapou, Talibánci do nich střílí

Situace v zemi se podle Paškové v posledních dnech hodně zhoršila. „Nejprve to začalo tím, že Tálibánci postavili více checkpointů, tedy více takových bran před vstupy na letiště. Navíc se rozhodli, že tam vůbec nebudou afghánské lidi pouštět. Výslovně pouze pokud si pro ně spojenečtí vojáci na tu bránu přijdou, předloží je na nějakém seznamu, nebo si je vyvolají a převezmou,“ vysvětlila.

K letišti se podle zástupkyně Vlčích Máků dostat dá, ale je to nebezpečné. „Je tam obrovský dav, kde po sobě lidé šlapou a Tálibánci je bijí nebo do nich střílí. Dav může mít několik stovek metrů. Když se člověk probojuje dopředu, musí doufat, že si ho nějaký spojenecký voják všimne a zkontroluje mu pas. Nejnebezpečnější je dostat se tím davem, hrozí ušlapání,“ popsala v pořadu.

Pašková: Vláda se má snažit do posledního okamžiku. Nechali je tam

Evakuace spojenců v Afghánistánu by měla skončit do 31. srpna. Pašková má obavy, co se stane s lidmi, kteří tam zůstanou. Hlavně těm, kteří budou na letišti nebo v jeho okolí. „Nedivila bych se, kdyby tam Tálibánci udělali nějakou uličku a začali je řezat, což v podstatě dělají i teď,“ uvedla a zároveň zkritizovala slova premiéra Andreje Babiše, že „zachránili všechny, které chtěli“.



„Nelíbí se mi, že zástupce naší vlády pronesl, že zachránili skoro všechny. To je jako kdyby hasiči odešli od hořícího domu s tím, že osm lidí zachránili a dva tam zůstali a pořád ještě hořelo. Mají se snažit do posledního okamžiku, neakceptuji to,“ zdůraznila předsedkyně Vlčích Máků.

Zároveň přiznala, že když si s těmi lidmi volá, je jí občas do breku. A to především, když řeší osudy rodin s malými dětmi. „Ale vždy to ještě potlačím, protože musím jet dál,“ podotkla.