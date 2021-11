Očkujte se, dostanete sedm tisíc k výplatě. Firmy motivují zaměstnance

Sedm tisíc korun navíc k výplatě. Takovou částku dostali zaměstnanci vizovické likérky Rudolf Jelínek, pokud se nechali do 5. listopadu naočkovat proti koronaviru, a zároveň byla proočkovanost mezi jejich kolegy na útvaru vyšší než 75 procent.

Vedení firmy tuto motivační akci rozjelo na začátku září. „Uvidíme, jestli ji neprodloužíme o další měsíc. Naším zájmem je, aby byla proočkovanost co největší,“ konstatoval Pavel Dvořáček, šéf likérky Rudolf Jelínek.

„Druhou podmínku jsme tam dali z toho důvodu, aby zaměstnanci mluvili o tom, že je vhodnější být očkovaný. Zvláště v útvarech, kde pracují se zákazníkem. Je to pobídka individuální a částečně i kolektivní,“ doplnil.

Postup likérky má i praktické důvody. Při jedné z předchozích pandemických vln totiž vypadli na delší dobu z práce klíčoví zaměstnanci. Šéf logistiky tehdy musel jezdit s přepravním vozíkem, ekonomická ředitelka zase vypisovala faktury.

Proočkovanost v likérce se nyní blíží hranici 75 procent, která by mohla být během dvou tří týdnů pokořená.

Také v dalších výrobních firmách se jejich vedení snaží přimět lidi k očkování. Kromě příplatků k tomu používá i jiné výhody. Peněžní odměnu použili ve zlínské plastikářské společnosti SPUR.

„Motivovali jsme pracovníky částkou tři tisíce korun v poukázkách a dnem volna navíc. Tato kampaň běžela do 15. září. K tomuto datu bylo u nás ve firmě naočkováno 57 procent zaměstnanců,“ shrnula mluvčí podniku Kateřina Martykánová. SPUR už kampaň opakovat nebude, chtěl ji využít jako preventivní opatření.

Zbrojovka lákala na loterii, vítěz bral 50 tisíc

V otrokovické pneumatikárně Continental Barum od května platí, že zaměstnanec dostane pracovní volno s náhradou mzdy, pokud se nechá naočkovat.

„Očkovaní zaměstnanci mají i dobu na rekonvalescenci, a to 24 hodin od očkování. Platí to pro první a druhou dávku, nyní to bude možné využít i pro aplikaci třetí dávky,“ sdělila mluvčí Barumu Regina Feiferlíková. „Pokud nelze zvolit termín očkování mimo plánovanou pracovní směnu, je zaměstnancům omluvena a zaplacena náhradou mzdy celá směna,“ řekla.

V České zbrojovce Uherský Brod je proočkovaných přes 60 procent lidí. Ve spolupráci se soukromou poliklinikou nabízejí vakcinaci bez registrace a vypsali očkovací loterii, kde vítěz bral 50 tisíc korun, druhý v pořadí mobilní telefon za 30 tisíc a třetí poukaz na nákup sportovního vybavení za 14 tisíc korun. Všichni pak dostali příspěvek 500 korun na útratu v kavárně.

Nemocní pracovníci zatím provoz nekomplikují

Naopak zlínský Tajmac-ZPS žádné speciální bonusy nemá. „Ale snažíme se naše lidi vést k tomu, aby se očkovali. Zvláště u profesí, kde přicházejí do styku se zákazníky,“ zmínil finanční ředitel podniku Jan Kurinec.

S ohledem na zhoršující se epidemickou situaci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před pár dny vyzval firmy, aby umožnily zaměstnancům práci z domova. U výrobních podniků je to ale omezené, většina lidí musí přijít na pracoviště.

„U nás je málo pozic, u nichž to připadá v úvahu. Aplikujeme to spíše ve výjimečných případech. A to i proto, že efektivita práce na home office je nižší,“ naznačil Kurinec.

Někteří pracovníci jsou doma také kvůli nemoci nebo karanténě. Těchto případů však zatím razantně nepřibývá. „V tomto momentu jsou to jednotky lidí, takže nám to provoz nekomplikuje,“ řekla Martykánová.

Úřady práci z domova nezavádí

Krajský úřad práci z domova svým lidem nenabízí. Situaci řeší jinak. „V závěru minulého týdne jsme vydali doporučení, aby lidé upřednostnili písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou úřadu. Je nutné si předem domluvit termín schůzky,“ sdělila mluvčí kraje Soňa Ličková.

Ani jinde nezavádí samospráva ve větším měřítku práci z domova. „Nicméně nevylučujeme, že podle vývoje epidemické situace či z případného nařízení vládních orgánů se počet zaměstnanců na home office může zvýšit,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

„Služby úřadu jsou primárně určeny občanům a veřejnosti, z podstaty činnosti tedy není možné, aby je zaměstnanci zajišťovali z domu,“ naznačil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.

Odeslání většího počtu pracovníků na home office by podle něj znamenalo omezit chod úřadu a brzy i větší nápor klientů. Ze 700 zaměstnanců radnice jsou nyní čtyři v karanténě a dva doma kvůli nákaze.