Kraj podpoří očkování, lékařům bude dodávat i jednotlivé lahvičky vakcíny

V nákupním centru Zlaté jablko postávají na vyhrazeném místě čtyři ženy. Je skoro sedm hodin večer a testovací a očkovací místo, které nahradilo čistírnu oděvů v přízemí budovy, pořád přijímá zájemce. Jednomu z nich zdravotník za stěnou odebírá vzorek z nosu.

„Potřebuji potvrzení do školy. Chtěla jsem jít na testy do nemocnice, ale byla jsem tady na nákup, tak to bude rychlejší. Očkovat se chci, ale máme to s kamarádkou domluvené až za týden,“ líčí studentka zlínské univerzity Marika.

Dvě ženy ve věku zhruba 40 let zase přišly kvůli PCR testu, který potřebují pro návštěvu koncertu. Vakcínu odmítají, protože podle nich nebyla dost dlouho testovaná.

Klesající zájem o očkování spojený s využíváním testů je vidět i jinde. Ve Vizovicích, obchodním centru ve Zlíně-Malenovicích a zmíněném ve Zlatém jablku působí firmy GHC Genetics a Zorma.

Rozdíl mezi počtem provedených testů a podaných vakcín je tam markantní. Denně dostane vakcínu průměrně jen 30 lidí, ale otestují až 600.

„I proto jsme nedávno otevřeli další testovací místo v baťovském areálu v budově 13, protože jsme chtěli ulevit velkým frontám a nabídnout druhou možnost v centru Zlína. Uvažujeme i o dalším místě, abychom byli blíž lidem zase v jiné lokalitě,“ uvedl zástupce jedné z firem a krajský zastupitel Milan Plesar.

Pokles zájmu o vakcíny proti covidu je vidět také na datech ministerstva zdravotnictví. Před měsícem se v kraji denně očkovalo první dávkou přes 300 obyvatel. Dnes je jich mnohdy ani ne polovina. Počet testů také klesá, ale ne o tolik.

Zlínský kraj je v proočkovanosti třetí nejhorší v zemi. Dokončené očkování má 53 procent obyvatel, tedy zhruba 300 tisíc lidí.

„Je to dáno poměrem vakcín, které dostáváme, a zájmem lidí. Máme spoustu obcí, ve kterých žijí rodiny vzdálené od sebe i kilometr, příliš se nestýkají, nechodí do společnosti a nemají takový pocit ohrožení a rizika,“ uvažuje krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Pomoci má novinka, kraj ji nabízí jako jediný

Částečně by mohla pomoci novinka, kterou Zlínský kraj od tohoto týdne nabízí jako jediný v republice. Do ordinací praktických lékařů a pediatrů může dodat třeba jen jednu lahvičku vakcíny Pfizer/BioNTech. Lékaři si tak budou moct k očkování pozvat už zájemce v počtu šesti osob. Rozmrazenou vakcínu Pfizer/BioNTech navíc mohou ve své ledničce skladovat až 30 dní. Dosud to bylo pět dní.

„Dětským lékařům to určitě pomůže, protože vím, že někteří kolegové by rádi očkovali, kdyby mohli dostat menší množství vakcíny,“ zmínila předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová, která má svou pediatrickou praxi v Bystřici pod Hostýnem.

„Dosud jsme museli odebrat minimálně padesát dávek Moderny, tedy mít domluvený tento počet dětí. A tak velký zájem zase nebyl,“ dodala.

Vakcínu, kterou si praktici objednají, přiveze distributor do nemocničních lékáren, lékárníci ji rozdělí a podle objednávky je pak kraj rozveze do ordinací. Během týdne od objednávky tak má být u lékaře.

„Podobně jsme to už dělali s vakcínami od jiných firem, které to umožňovaly. Teď k nim přibude společnost Pfizer, kde dosud platila přísná logistická opatření i požadavky na zmrazení. Opatření se ale uvolnila a i to nám umožnilo, abychom mohli tento projekt spustit. Jsme jediní v zemi a ostatní kraje se od nás učí,“ podotkl Lučan.

Mobilní týmy dál mají smysl, říká koordinátor

Vakcínu Pfizer/BioNTech dosud používala pouze velká centra, která však na konci prázdnin provoz pro malý zájem ukončila. V očkování pokračují už jen nemocnice a menší očkovací místa. V ordinacích měli dospělí k dispozici vakcínu od firem Moderna, Johnson&Johnson, případně AstraZeneca. Pro děti je schválená pouze Moderna nebo Pfizer/BioNTech.

„Nečekám, že se zásadně zvýší počet zájemců o očkování. Ti, kteří se očkovat chtěli, už to udělali. Ale rozjela se registrace pro třetí dávky a s novými podmínkami, které kraj zajistil, to pro nás bude jednodušší,“ poznamenal krajský šéf Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Očkování proti covidu-19 je v kraji možné na jedenácti místech, v devíti z nich není nutná předchozí registrace. Do obcí a lokalit, kde je méně než 52 procent očkovaných nad 16 let nebo méně než 75 procent v rizikové skupině nad 60 let, jezdí mobilní týmy.

„Má to smysl. Byl jsem sám svědkem toho, kdy kolem zdravotníků v jedné obci projela Tatra, zastavila, vystoupil pan řidič v montérkách a šel si pro vakcínu se slovy: Když jste přijeli až sem, tak se naočkovat nechám,“ popsal Lučan.

Někde přišlo jen pár obyvatel, jinde jich byly desítky. Dávku takto dostali lidé v Rožnově pod Radhoštěm, Bystřici pod Hostýnem, Sulimově, Zdounkách a mnoha dalších obcích.