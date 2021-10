Počty nemocných ve Zlínském kraji rostou, stejně tak zájem o očkování

Před devíti měsíci obcházela se svým týmem zdejší seniory poprvé, aby je naočkovala v jejich domácím prostředí a oni nemuseli v zimě cestovat k lékaři. Tři měsíce poté lékařka do obcí přivezla druhou dávku a nedávno už i třetí.

„Mohl přijít kdokoli, kdo má nárok na třetí dávku,“ uvedl Ivan Dokoupil z ordinace Medical Plus Uherské Hradiště, pod níž Gricová očkuje. „Někteří senioři se na nás sami obraceli, že jim přišla zpráva do mobilu, ale neradi by někam chodili,“ doplnil.

Tentokrát se očkovalo ve zdravotním středisku a v klubovém domě. Za lidmi, kteří se špatně pohybují, šli zdravotníci přímo do domácnosti. Zlínský kraj i tímto způsobem posiluje proočkovanost obyvatel a jejich ochranu proti nákaze. Čísla nakažených totiž prudce rostou. Na konci minulého pracovního týdne bylo 1 228 potvrzených případů a 61 hospitalizovaných.



Hygienici během něj napočítali 768 nově nemocných. Nyní přibývá přes 150 pozitivních případů denně. Za poslední týden zemřelo sedm covidových pacientů. Nákaza se šíří komunitně hlavně mezi dětmi, karanténa se dotýká 128 škol.

„Epidemiologická situace se neliší od situace ve zbylých krajích. Trend rostoucí virové zátěže v populaci je významný, avšak stále podstatně nižší, než tomu bylo loni v říjnu,“ sdělila mluvčí krajské hygieny Vendula Ševčíková.

I současná nepříznivá situace mohla způsobit vyšší zájem o třetí dávku. Před týdnem zdravotníci v regionu vyočkovali necelých 400 dávek za den, na konci minulého týdne už to bylo skoro čtyřikrát víc. Dvě třetiny tvořila třetí dávka.

„Senioři, kteří už mají nárok na posilující očkování, k nám chodí. Jsou zodpovědní. V týdnu také rozvezeme vakcíny k padesáti praktikům v kraji, kteří už mají připravené seznamy zájemců,“ naznačil zlínský lékař a předseda okresního Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas.

Podle údajů z ministerstva zdravotnictví mělo před týdnem za sebou třetí dávku necelých 900 lidí v kraji. Teď je jich čtyřikrát tolik.

„Jsme celkem spokojení. Měli jsme obavu, protože do poloviny října se na třetí dávky registrovalo jen kolem tří desítek lidí denně. Když pak vláda zkrátila dobu od druhé dávky z osmi na šest měsíců, zájem stoupl až k 1 350 registracím denně a k tomu jsme měli 50 až 100 nových zájemců o očkování,“ popsal krajský koordinátor Jiří Lučan.

Zlínský kraj má na skladě zásobu 100 tisíc dávek vakcíny. Mobilní týmy z krajských nemocnic vyjíždějí do sociálních zařízení, domovů pro seniory a domovů s pečovatelskou službou kvůli třetí dávce. Poptávka je vysoká. Zaměstnancům hygienici vysvětlují a upřesňují informace o vakcínách a přínosech očkování a také zde sledují jejich vyšší zájem.

V okrajových oblastech lidé očkování nemají

„Na začátek se přihlásilo 85 procent klientů. Další pak budou proočkováni postupně, protože u nich ještě neuplynula lhůta potřebná pro podání třetí dávky,“ řekl ředitel otrokovického zařízení Senior Zdeněk Mikel. Pozitivní dopad očkování vidí v tom, že na budově C otrokovického zařízení nebyl dosud nikdo covidem nakažený a na budově B evidují poslední případ na přelomu loňského a letošního roku.

Kraj zatím nezvažuje, že by mobilní očkovací týmy posílal do různých obcí, jako tomu bylo v létě. Spíše se snaží nasměrovat zájemce k praktickým lékařům. Těm také rozváží malé množství látky od firmy Pfizer/Biontech nebo Moderna už od šesti dávek včetně injekčních stříkaček. Jinak by od distributora museli odebrat mnohem vyšší množství a riskovali by, že vakcínu nevyužijí. Tuto možnost nabízí Zlínský kraj jako jediný v zemi.

Některé oblasti a obce na okraji regionu ale pořád mají velmi nízkou proočkovanost. Týká se to například částí Uherskobrodska, Rožnovska a Podhostýnska. „Dokázal bych si představit, že by tam odborníci z hygieny zajeli a vysvětlili význam očkování, stejně jako to dělají v sociálních zařízeních. Ale ještě to máme s otazníkem,“ zmínil Lučan.

Lidé mají nárok na třetí dávku očkování po šesti měsících od poslední dávky. Mohou na ni přijít do nemocnic nebo očkovacích center, a to i bez předchozí registrace. Mezi zájemci je nyní řada pedagogů a zdravotníků, kteří se očkovali mezi prvními. Zmíněný Medical Plus očkuje zaměstnance přímo ve školách.