Covidoví pacienti už obsadili LDN, nemocnice plní hlavně neočkovaní

„Pokud to bylo možné, pacienti byli propuštěni do domácí péče nebo byli převezeni do Vizovic, Uherského Brodu a Slavičína,“ vysvětlila mluvčí zlínské Baťovy nemocnice Renáta Večerková. Koronaviroví pacienti leží i v jiném pavilonu na LDN.

Ke stejnému kroku museli přistoupit také jinde. V kraji bylo na konci týdne hospitalizovaných 107 pacientů s covidem19, o týden dříve jich bylo 61. Na jednotkách intenzivní péče je 17 nemocných. Jejich počet se neustále zvyšuje a zřizování specializovaných oddělení pro nakažené se promítá i do péče o ostatní nemocné. Někteří zdravotníci z běžných oddělení jsou totiž potřební na covidových stanicích.

„U nás přijímáme tyto pacienty na infekčním oddělení a službu jsme posílili lékaři z jiných oborů,“ sdělila Renata Rokytová z Uherskohradišťské nemocnice.



Ve Vsetíně už omezují operace a výkony, které nejsou akutní. Na koronavirové oddělení se tam proměnila neurologie, což bude znamenat omezení plánovaných ortopedických, endoprotetických a chirurgických operací, například kýly nebo křečových žil, které je možné odložit.

„Pro neurologické pacienty bude obnovený spojený lůžkový fond na ortopedickém oddělení, ale víme, že kapacita bude nedostatečná,“ uvedl vsetínský náměstek pro léčebnou péči Martin Metelka.

Během dnešního dne znovu zasedne krizový štáb a bude řešit další postup. Například to, zda budou muset své plány změnit i lékaři v jiných nemocnicích. „Převládající varianta delta je více nakažlivá a snadněji se přenáší. Lůžka naší nemocnice se tentokrát naplnila nebývalou rychlostí a opět zavíráme jednotlivá oddělení,“ řekla mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Slaměnová.

„Alarmující je, že nemocniční péči vyžadují mladší ročníky než v předchozích vlnách. Prokazatelné také je, že většina pacientů je neočkovaných a z nich téměř polovina se s ničím doposud neléčila,“ dodala.

Nákaza se šíří komunitně mezi školáky

Nákaza se ve Zlínském kraji šíří poměrně rychle. Podle údajů ministerstva zdravotnictví přibylo za uplynulý týden 1 802 nových případů. O týden dříve bylo nově nakažených 773 a před tím 356. Nejvyšší nárůst je na Vsetínsku (366 nemocných na 100 tisíc obyvatel), následuje Kroměřížsko (344), Zlínsko (330). Uherskohradišťsko eviduje „jen“ 204 nakažených na 100 tisíc. Za poslední týden v kraji zemřelo jedenáct lidí s covidem.

Virus ovlivňuje i situaci na školách. „Nákaza se šíří komunitně, zejména mezi mladými lidmi ve věkové skupině šest až 19 let. Karanténa se nyní týká 357 škol, minulý týden 128 škol. V izolaci máme 436 žáků a 109 dospělých z řad personálu,“ popsala mluvčí krajské hygieny Vendula Ševčíková.

Stejně jako narůstají počty osob s nákazou, roste i poptávka po očkování. Vakcinaci má dokončenou asi 54 procent obyvatel regionu. Na některých místech je zájem až třikrát vyšší než před měsícem. V posledních dnech se počty podaných vakcín blíží denně ke dvěma tisícům, třetinu přitom tvoří ti, kteří se přicházejí naočkovat poprvé.

„Zvýšilo se to skokově poté, co vláda zpoplatnila testy. Na některých místech, kde se do té doby očkovalo deset dvacet lidí denně, najednou přišlo více než sto. Za poslední dva týdny vzrostl zájem až o 400 procent,“ zmínil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Bez registrace očkují tři místa

Všechny čtyři krajské nemocnice i soukromá nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí se chtějí vyhnout frontám a dlouhému čekání, proto očkují pouze po předchozí registraci. Také prodloužily provozní dobu, rozšířily očkovací dny a navýšily počty volných míst.

Bez rezervace je možné přijít do zdravotního střediska v Luhačovicích, revmatologické ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti či na Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. Stále více očkují také praktičtí a dětští lékaři, kterým vakcíny dodává kraj v praktičtějším malém množství.

Lékaři potvrzují, že pacienti s již ukončenou vakcinací mívají mírnější průběh nemoci. Neočkovaní také většinou nejsou v nejvyšší věkové kategorii. „Ze čtyř aktuálně hospitalizovaných covidových pacientů u nás na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebyl ani jeden očkovaný,“ poznamenal primář ARO Vsetínské nemocnice Marek Proksa.