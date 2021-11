Fronty na očkování se prodlužují, přibývá i zájemců o první dávky

„Jeho smrt byla rychlá, zasáhlo nás to. Ohledně očkování jsme se i z toho důvodu dlouho nerozhodovali, naopak jsme šli hned, jak to bylo možné. Teď máme třetí dávku, také nosíme roušky, chráníme se, chodíme na procházky do lesa,“ prozradil Zdeněk Hejda z Valašských Klobouk. „Ale jsou lidé, kteří to tak nedělají.“

Stejně jako desítky dalších zajel před pár dny na očkování do zdravotního střediska v Luhačovicích. Druhé patro s ordinací má prostornou čekárnu, ve které už čekalo na očkování asi 40 zájemců různého věku.



„Podívejte se, tady máme vyplněné dotazníky podle toho, jak lidé postupně přicházejí. A to už jsme od rána naočkovali pětašedesát zájemců,“ upozornila zdravotní sestra Vlasta Chmelová. „Na dnešek má registraci k očkování asi stovka lidí, další desítky přijdou bez registrace. Před dvěma týdny tady nebyl nikdo.“

Vakcinaci v Luhačovicích zajišťuje Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. A jako jedno z mála míst ve Zlínském kraji zůstává zatím otevřené i pro zájemce bez předchozí registrace. Zvýšený zájem je ale viditelný.

„Je to velký nárůst. V porovnání s minulými dny jsme se také hodně polepšili s počty klientů, kteří přicházejí na první očkování,“ popsal lázeňský lékař Ladislav Michálek. „Mnozí pochopili, že očkování potřebují ze zdravotních důvodů, někteří se rozhodují kvůli ekonomickým a společenským důvodům,“ připomněl.

Denně tady podají téměř 200 dávek. Ti, kteří přicházejí na očkování vůbec poprvé, si obvykle vyberou rychlejší jednorázovou vakcínu od firmy Johnson & Johnson. Pro přeočkování pak podávají látku od Pfizer/BioNTech.

Očkují také praktičtí lékaři

„Zvažovala jsem to dlouho, říkala jsem si, že vakcína ještě není dost vyzkoušená,“ vysvětlila dvacetiletá studentka Jana, která si přišla pro první dávku. „Teď mne k tomu donutila vláda. Vidím jako problém neustále se testovat a platit za to. Přitom proti očkování nic nemám, rodiče ho mají, ale myslím, že by se měli chránit hlavně starší lidé,“ doplnila.

Ve Zlínském kraji se v této době očkuje denně více než dva tisíce zájemců. Vakcíny podávají zdravotníci v nemocnicích ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně i Valašském Meziříčí. Tam už je kvůli vysokému zájmu nutná předchozí registrace.

Očkuje se ale mimo Luhačovice také v revmatologické ambulanci Medical Plus v Uherském Hradišti, na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, v obchodním domě Zlaté jablko nebo v obchodním centru v Malenovicích. Na tato místa není nutná rezervace a například na klinice není nápor tak velký jako jinde.

Na očkování ale mohou lidé přijít i ke svému praktickému lékaři. Vakcínu jim zajišťuje kraj, který prostřednictvím svých nemocnic dokáže zásilku rozdělit i na menší počet vakcín.

Covidová oddělení se plní

Péči v nemocnicích v této době potřebuje 157 pacientů, dalších 21 je ve vážném stavu a vyžaduje intenzivní péči. Před týdnem bylo hospitalizovaných 107, o týden dříve jen 61.

Ve valašskomeziříčské nemocnici Agel zaznamenali razantní navýšení počtu pacientů s covidem. Tři covidové stanice proto doplní další s 25 lůžky. Aktuálně se starají o 37 pacientů na standardním oddělení a 4 na jednotce intenzivní péče. Lékaři už pozastavili plánované operace.



„Převažují pacienti ve věku 65 plus, ve velké míře se jedná i o pacienty osmdesátileté, nejstarší má 90 let, nejmladší 40 let,“ upřesnil mluvčí nemocnice Adam Knesl.

Dvě standardní covidová oddělení jsou v provozu v Kroměřížské nemocnici, kde také plánují otevření dalšího s kapacitou 20 lůžek. Na lůžku je 36 pacientů, z toho šest ve vážném stavu.



„Očkovaní tvoří přibližně jednu třetinu ze všech hospitalizovaných s onemocněním covid-19, jedná se však o pacienty, kteří zpravidla trpí ještě jiným závažným onemocněním,“ poukázala mluvčí nemocnice Veronika Slaměnová.

V Uherském Hradišti je poměr očkovaných a neočkovaných zhruba poloviční, ve Vsetíně nemá vakcínu většina pacientů. „U nás je na jednotce intenzivní péče pět pacientů, všichni bez vakcíny, jsou ve věku 45 až 65 let,“ doplnila za Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně mluvčí Renáta Večerková.