Sedm hodin diskuze, Čunek ale novou zlínskou nemocnici zatím neprosadil

„Dohodli jsme se, že rada bude pokračovat v zadávání projektové dokumentace s tou výhradou, že pokud zastupitelstvo novou nemocnici v červnu nepodpoří, tento projekt padá,“ prohlásil Čunek.

Na odložení hlasování, které podpořilo 37 zastupitelů, se strany po sedmihodinové diskuzi dohodly kvůli tomu, že se Čunkovi nepodařilo získat potřebnou podporu.

Vládnoucí koalice má sice v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 29 křesel, podporu výstavbě ale deklarovalo jen dvanáct lidovců, šest členů hnutí STAN a dva zástupci opozičního SPD.

Výtky k projektu mají zbylé koaliční strany ANO (8 mandátů) a ODS (3), stejně jako opoziční ČSSD (6), KSČM (4) i Svobodní a Soukromníci (4).

Novou nemocnici vyloženě na zelené louce v republice nikdo desítky let nepostavil. Čunek plánuje přesun krajského špitálu kvůli tomu, že současné budovy jsou ve špatném stavu. Postupná obnova nynějšího areálu by přitom stála deset miliard, trvala by 12 let a práce by negativně ovlivnily fungování nemocnice.

Naopak nový monoblok, který má vyrůst na druhé straně města v části Malenovice na volných pozemcích mezi sídlištěm a obchodním centrem, by měl být podle Čunka hotový za šest let a stát osm miliard.

Pro výkup pozemků v Malenovicích hlasovalo už v listopadu 31 z celkových 45 zastupitelů.

Koaliční strany ANO a ODS však mají k projektu výhrady například kvůli nejasnostem ve financování a dopadu na rozpočet kraje.

Kraj chce na projekt dát čtyři miliardy, miliardu by měla hradit nemocnice a na tři miliardy si kraj chce vzít úvěr. Roční splátka úvěru ve výši kolem 200 milionů korun nemůže podle ekonoma Miroslava Ševčíka stabilitu hospodaření kraje ohrozit.

Podle kraje je navíc scénář financování velmi opatrný, nepočítá s příspěvky státu či evropskými dotacemi, o které však bude kraj usilovat. Na splátky úvěru použije kraj nájem, který bude nemocnice platit.

„Za nás je to uspěchané, za současných informací nebudeme hlasovat pro schválení tohoto investičního záměru,“ varoval krajský šéf ANO a zastupitel Pavel Pustějovský.

„Nová nemocnice by byla obrovským přínosem pro kraj, to je nesporné. Ale schválit tak velký projekt těsnou většinou by bylo málo. Chtělo by to více komunikace, možná by se to potom dalo vyřešit,“ poznamenal jeden ze tří zastupitelů za ODS Stanislav Devátý.

„Rozhodně bych byl rád, kdyby taková věc byla schválena větší shodou než 23 hlasů,“ reagoval Čunek.