Radní Zlínského kraje stavbu nemocnice odsouhlasili, rozhodnou zastupitelé

Historicky největší krajská investice má za sebou první hlasování. Sedm z devíti radních doporučilo zastupitelům ke schválení stavbu nové nemocnice, která má stát téměř osm miliard korun.

„Věřím, že po seznámení se se zpracovaným materiálem to podpoří všichni zastupitelé,“ oznámil lidovecký hejtman Jiří Čunek, jenž má zdravotnictví ve své kompetenci.

Souhlas rady je ale jen doporučující. Hlavní slovo budou mít za dva týdny zastupitelé.

Rozhodovat se budou na základě zpracovaného investičního záměru. Jde o rozsáhlý materiál s několika sty stran, který shrnuje detaily stavby, technické parametry, termíny i financování.

Jeho součástí je také urbanisticko-objemová studie, studie proveditelnosti a další analýzy hluku a dopravy, vyjádření Evropské investiční banky, oponentní posudek a další přílohy.

Jak hlasování zastupitelů 8. dubna dopadne, není jisté. Jak je vidět, jednotná není ani rada, které pro jednoznačné schválení chyběly dva hlasy.

„Ještě na konci minulého roku jsem byl optimistický a přesvědčený, že kraj novou nemocnici zvládne ufinancovat. Ale když zastupitelé schválili výrazné navýšení dopravní obslužnosti, změnil jsem názor. Pro mne jako ekonoma je souběh obou záležitostí nepřípustný,“ prohlásil ekonomický náměstek za ANO Jiří Sukop.

Kdo rozhodne hlasování

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má koalice dostatečnou většinu 29 hlasů. Vypadá to ale, že všechny nezíská. V případě, že by všichni zastupitelé za ANO měli stejný názor jako jejich náměstek, přišla by koalice o osm hlasů. Místo 29 by jich zbylo 21 a opoziční zastupitelé by hejtmanův návrh přehlasovali a neprošel by.

Poměr hlasů ale může změnit chybějící zastupitel nebo dva zástupci opoziční SPD. Například Pavel Vacek dlouhodobě s výstavbou nemocnice souhlasí.

„Nejde jen o peníze, tady jde v první řadě o čas. S nemocnicí se už dlouho mělo něco dělat,“ vysvětlil svůj postoj.

Souhlasí také radní za ODS a STAN. „Z materiálu je například patrné, že úvěr kraje plně pokryje nájem od Baťovy nemocnice. Ekonomické riziko je minimální,“ upozornil náměstek za školství Petr Gazdík.

Nepravděpodobné je, že by se proti Čunkově návrhu postavil někdo z lidovců. Na pochybách by mohli být snad ti, kteří mají bydliště na Kroměřížsku, odkud se už delší dobu ozývají proti nemocnici kritické hlasy politiků i zdravotníků.

Například lidovecký zastupitel Pavel Motyčka se s obsáhlým materiálem zatím seznamuje a názor zveřejnit nechtěl. „Je to velká zodpovědnost a určitě by bylo lepší, aby v tomto bodě byla širší shoda napříč stranami,“ domnívá se.

Speciálně vytvořený krajský Výbor pro výstavbu nové Baťovy nemocnice, ve kterém jsou zástupci všech politických stran v zastupitelstvu, už některé záležitosti projednal. Schválil například umístění nového areálu v Malenovicích, dostupnost i dopravní napojení. Investiční záměr budou zástupci výboru probírat ve středu.

„Neberu to na lehkou váhu, ale myslím, že by to kraj mohl finančně zvládnout,“ shrnul předseda výboru a starosta Starého Města Josef Bazala z KDU-ČSL.

Předsedu zdravotního výboru a šéfa krajského hnutí ANO Pavla Pustějovského hodně zajímá ekonomický dopad na krajský rozpočet.

„Podle toho se budeme rozhodovat. Pokud nebudeme mít jistotu, že to kraj utáhne, tak návrh nepodpoříme,“ oznámil.

Sociální demokracie svůj názor zřejmě nezmění. Jsou přesvědčení, že nemocnice v Malenovicích bude znamenat snížení dostupnosti zdravotní péče pro třetinu i více obyvatel kraje.

„Nejde jen o Vsetínsko, ale i část Zlínska nebo Kroměřížska. Navíc investice do jiných nemocnic nejsou závazné, visí jen ve vzduchu. Možná, kdyby se s novou nemocnicí tolik nespěchalo, mohli bychom řadu věcí lépe podchytit,“ poukázala například Taťána Valentová Nersesjan (ČSSD).

Proti budou s největší pravděpodobností také Svobodní a Soukromníci. „Nedostali jsme skutečný oponentní posudek, který zastupitelé předtím požadovali. Také není schválená zdravotnická koncepce a ani nemáme jasno v tom, jak bude v budoucnu vypadat hospodaření kraje v souvislosti s navýšením dopravy,“ zhodnotil opoziční zastupitel za Svobodné a Soukromníky Tomáš Pajonk.