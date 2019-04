Plánovaná nová nemocnice ve Zlíně má mít 925 lůžek, splácení potrvá 20 let

Ekonomiku Baťovy nemocnice má na starosti ekonomicko-provozní náměstek Vlastimil Vajdák. Předtím zodpovídal za hospodaření dlouhodobě ziskové nemocnice v Uherském Hradišti.

Proč je podle vás lepší stavět nemocnici na zelené louce?

Současný areál na první pohled vypadá hezky, ale budovy vevnitř jsou často na hraně zákonných norem. Nejvíce nás trápí elektroinstalace, která je ve většině budov v havarijním stavu. Za rok 2017 jsme do staveb ve formě oprav nebo technického zhodnocení investovali 50 milionů korun, loni to bylo 100 milionů a stejná částka půjde i letos. Bez ohledu na to, jestli se nová nemocnice stavět bude, nebo ne.

Vážně není možná varianta postupné modernizace?

To bychom se asi vrátili k projektu z roku 2008, který je zastaralý, musel by se přepracovat a příprava by trvala rok až dva. Pokud bychom pak začali stavět, musela by být nemocnice z poloviny uzavřená. Otázkou je, kam bychom polovinu pacientů dali, v okresních městech na to nejsou kapacity. Péče ve Zlíně by byla ohrožena, nesplnili bychom úhradové mechanismy a projevilo by se to v hospodaření. A další věc je, jak by to vypadalo v areálu.

Myslíte stavebně?

Teď děláme úpravy na urgentním příjmu a trpí tím jak personál, tak pacienti. A to je jen malý zásah do areálu. Pokud bychom stavěli všechny etapy, které byly podle generelu naplánované, byl by to výrazný zásah do fungování nemocnice s dopadem na odliv pacientů, který by následoval.

Nemocnice si však v případě nové stavby bude muset našetřit miliardu korun na zdravotní techniku a počítat se splácením nájmu za budovy Zlínskému kraji. Podle investičního záměru to utáhne. Je to však reálné?

Stále máme vnitřní dluh způsobený v minulosti špatným hospodařením. Teď je to asi 350 milionů korun, za rok 2017 jsme ho snížili o 50 milionů, loni o 30 milionů. Počítáme s tím, že než vstoupíme do nové nemocnice, budeme ho mít vypořádaný. To samozřejmě znamená produkovat kladné hospodaření a část odpisů, které máme, neinvestovat v plné výši.

Zvládnete to?

Předpoklad je, že miliardu korun na zdravotechniku si pokryjeme sami. V tuto chvíli víme určitě, že budeme kupovat velké přístroje, které už v té době budou na hraně životnosti. To je asi 300 milionů korun. Další zařízení a přístroje přeneseme. Třeba ty, které jsme loni za 300 milionů koupili s pomocí dotace. A nějaké nové nakoupíme.

Investiční plán počítá i s příjmem z prodeje budov ve stávajícím areálu, že?

Větší část areálu prodáme, a protože je majetkem nemocnice, peníze obdržíme my. Odhad tržní hodnoty nemovitostí je 1,2 miliardy korun, ale počítáme se 600 miliony za pozemky a budovy, kdyby nastal katastrofický scénář na trhu s realitami. Plánujeme však jen prodej areálu od potoka na východ. Další budovy chceme pronajímat na sociální a zdravotní služby.

To vám pomůže se splácením nájmu zhruba ve výši 220 milionů korun?

Ano. Neříkám, že v tuto chvíli na to máme, ale splácení odstartuje rokem 2025, a to už budeme schopni zvládnout. Odpadnou nám investice do starého areálu, nemocnice bude produkovat kladný výsledek a budeme mít i výnosy z nájmu.

Budete také potřebovat více personálu, když nemocnice nastaví směnný systém?

Tak daleko s plánováním ještě nejsme. Ale víme, že každá nová budova je atraktivní a Uherské Hradiště je toho jednoznačným důkazem. Tam fungují dva nové pavilony a třetí rok po sobě roste výkonnost nemocnice o pět procent ročně. I absolventi škol projevují větší zájem o práci.

Nárůst platů je plánovaný jen pětiprocentní. Není to málo?

Nikdo nedokáže říct, v jakém stavu bude ekonomika a úhradová vyhláška v roce 2025. Každopádně je jasné, že platy růst musí a budou.